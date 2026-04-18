Sobota 18. apríl 2026
V Dubaji zatkli domnelého vodcu írskeho kartelu Kinahan

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Írsky súd naňho vydal zatykač v stredu.

Autor TASR
Abú Zabí/Dublin 18. apríla (TASR) - V Dubaji v piatok zatkli predpokladaného vodcu írskej organizovanej zločineckej skupiny. Daniel Joseph Kinahan, na ktorého je vydaný írsky zatykač, je podozrivý v súvislosti so závažnými trestnými činmi. Jeho zatknutie privítal írsky minister spravodlivosti Jim O'Callaghan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Írska polícia vo vyhlásení uviedla, že má informácie o zadržaní „írskeho občana v Spojených arabských emirátoch“. Podľa nej ide o muža vo veku okolo 40 rokov.

Dubajská polícia oznámila, že zatkla „D.J.K“, pričom odkazovala na iniciály zmieneného Íra, ktorý je podľa nej členom gangu podozrivého z medzinárodnej trestnej činnosti. Írsky súd naňho vydal zatykač v stredu.

Dnešné zatknutie je výsledkom mojej žiadosti adresovanej Spojeným arabským emirátom o vydanie tejto osoby, ktorú čaká súdne konanie v Írsku,“ reagoval O'Callaghan.

Nadnárodnú skupinu so sídlom v Dubaji, ktorú údajne vedie Kinahan a ktorá je známa ako KOCG, spojili americké a európske úrady s rozsiahlou zločineckou činnosťou vrátane pašovania drog a prania špinavých peňazí.

Na samotného Kinahana uvalili USA v roku 2022 sankcie po tom, čo bol spolu s ďalšími členmi svojej rodiny označený za vodcu kartelu Kinahan. Tento kartel je podľa AFP považovaný za najvplyvnejšiu organizovanú zločineckú skupinu v Írsku.

Do Spojených arabských emirátov sa Daniel Joseph Kinahan presťahoval zo Španielska v roku 2016 po vražde jedného zo svojich spolupracovníkov a pokuse o atentát na svoj život počas váženia pred boxerským zápasom v jednom z hotelov v Dubline. Takisto bol spätý s dnes už neexistujúcou boxerskou spoločnosťou, ktorá zastupovala zápasníkov ako Tyson Fury a Carl Frampton.
