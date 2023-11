V Dubline po útoku na deti protestovali ľudia a bili sa s políciou

Dublin 24. novembra (TASR) - Protestujúci ľudia v írskej metropole Dublin vo štvrtok podpálili auto a dostali sa do potýčok s políciou. Reagovali tak na pobodanie troch malých detí pri škole, ktoré podľa fám na sociálnych sieťach spáchal cudzí štátny príslušník. Informoval o tom novinár tlačovej agentúry AFP.



Pri incidente utrpelo vážne zranenia päťročné dievča a do nemocnice boli prevezení aj štyria ďalší ľudia vrátane dvoch detí.



Prípad sa stal pri základnej škole v centre Dublinu krátko po 13.30 h miestneho času (14.30 h SEČ).



Keď sa začali šíriť fámy o štátnej príslušnosti útočníka, do ulíc vyšli stovky ľudí. Niektorí sa dostali do potýčok s políciou a útočili na autá.



Policajný šéf Drew Harris uviedol, že porušenia verejného poriadku sa dopustila "úplne šialená politická frakcia poháňaná krajne pravicovou ideológiou", a varoval pred šírením "zavádzajúcich informácií".



Podľa neho bolo poškodené mnoho policajných vozidiel, pričom videozábery zachytávali jedno horiace auto.



Jeden protestujúci pre AFP povedal, že "táto zberba útočí na írskych občanov".



Polícia predtým informovala o vážnom prípade pobodania a rozmiestnila kordón okolo námestia Parnell Square v centre Dublinu. Dodala, že nemá podozrenie, že útok mal teroristický motív.



Írske médiá a svedkovia uviedli, že muž ozbrojený nožom pobodal obete pred školou.



Írsky premiér Leo Varadkar oznámil, že podozrivého zatkli. Povedal tiež, že ho incident šokoval.



Polícia, Garda Síochána, v oznámení napísala, že "sleduje určitú konkrétnu líniu vyšetrovania" a "v tomto momente nepátra po ďalšej osobe".



Dodala, že päť ranených obetí previezli do rôznych nemocníc v oblasti Dublinu. Spresnila: "Ranenými sú dospelý muž, dospelá žena a tri malé deti."



Superintendant Liam Geraghty neskôr médiám oznámil, že "malé dievča vo veku päť rokov utrpelo vážne zranenia a v súčasnosti dostáva urgentnú pomoc". Päťročný chlapec a šesťročné dievča utrpeli menej vážne zranenia. Chlapca už medzičasom z nemocnice prepustili.



Žene liečia v nemocnici vážne zranenia a muž po päťdesiatke je pre políciu "osobou záujmu", informoval ešte Geraghty.