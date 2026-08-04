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V Dubline sa rozlúčili s hudobníkom Glenom Hansardom
Na obradoch v Katedrále svätého Patrika sa zúčastnili herci Steve Coogan a Chris O'Dowd, ako aj hudobníci Bono, Hozier, Declan O'Rourke či Imelda Mayová.
Autor TASR
Dublin 4. augusta (TASR) - Stovky smútiacich vrátane írskych hudobníkov a umelcov sa v utorok v dublinskej katedrále zúčastnili na pohrebe speváka a skladateľa Glena Hansarda, ktorý minulý týždeň vo veku 56 rokov zahynul pri nehode na motocykli, informovala agentúra AP, píše TASR.
Na obradoch v Katedrále svätého Patrika sa zúčastnili herci Steve Coogan a Chris O'Dowd, ako aj hudobníci Bono, Hozier, Declan O'Rourke či Imelda Mayová. Mnohí ľudia sledovali obrad na veľkoplošných obrazovkách pred katedrálou, do ktorej vniesli kvetmi ozdobenú prútenú rakvu so spevákovým telom.
Súčasťou zádušnej omše bola aj hudba: hudobník Eddie Vedder zo skupiny Pearl Jam zaspieval Hansardovu pieseň The Song of Good Hope spolu s Hansardovou hudobnou i životnou partnerkou Markétou Irglovou.
Hansardovi vzdal hold aj frontman skupiny U2 Bono. Povedal o ňom, že „každý, kto ho stretol, si pamätal deň, keď sa s ním stretol“. Bono následne pustil zo svojho telefónu hlasovú správu od speváčky a poetky Patti Smithovej, ktorá zaspievala uspávanku pre Hansardovu rodinu a priateľov. Následne Bono zarecitoval text piesne skupiny U2 Beautiful Day.
Hansardova manželka, fínska poetka Maire Saaritsaová, sa vo svojom príhovore poďakovala policajtom, ktorí mu po nehode prišli na pomoc, a prečítala báseň, čo preňho napísala na začiatku ich vzťahu.
Hansard zahynul minulú stredu (29. júla) nadránom pri nehode na okraji Dublinu. Krátko predtým sa zúčastnil na tradičnom hudobnom vystúpení v jednej z miestnych krčiem.
Bol dlhoročným frontmanom írskej rockovej skupiny The Frames a vo filme The Commitments z roku 1991 stvárnil člena dublinskej soulovej skupiny. V roku 2008 získal americkú filmovú cenu Oscar za pieseň Falling Slowly z filmu Once, v ktorom hral spolu s Irglovou. Divadelná adaptácia filmu získala v roku 2012 osem cien Tony.
Hansard spolu s Irglovou tvoril aj rockové duo The Swell Season. Vydal tiež niekoľko sólových albumov vrátane Didn't He Ramble, ktorý bol v roku 2016 nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album.
Hansard dlhé roky na Štedrý večer organizoval pouličné hudobné vystúpenie pred dublinským divadlom Gaiety Theatre. Verejnosť tam prichádzala sledovať vystúpenia známych írskych hudobníkov a spoločne takto podporili dobročinnú organizáciu pomáhajúcu ľuďom bez domova.
V júni tohto roku sa Hansard predstavil publiku na festivaloch Slunovrat v Opave a Valašský Špalíček vo Valašskom Meziříčí, pripomenul web Novinky.cz.
Na obradoch v Katedrále svätého Patrika sa zúčastnili herci Steve Coogan a Chris O'Dowd, ako aj hudobníci Bono, Hozier, Declan O'Rourke či Imelda Mayová. Mnohí ľudia sledovali obrad na veľkoplošných obrazovkách pred katedrálou, do ktorej vniesli kvetmi ozdobenú prútenú rakvu so spevákovým telom.
Súčasťou zádušnej omše bola aj hudba: hudobník Eddie Vedder zo skupiny Pearl Jam zaspieval Hansardovu pieseň The Song of Good Hope spolu s Hansardovou hudobnou i životnou partnerkou Markétou Irglovou.
Hansardovi vzdal hold aj frontman skupiny U2 Bono. Povedal o ňom, že „každý, kto ho stretol, si pamätal deň, keď sa s ním stretol“. Bono následne pustil zo svojho telefónu hlasovú správu od speváčky a poetky Patti Smithovej, ktorá zaspievala uspávanku pre Hansardovu rodinu a priateľov. Následne Bono zarecitoval text piesne skupiny U2 Beautiful Day.
Hansardova manželka, fínska poetka Maire Saaritsaová, sa vo svojom príhovore poďakovala policajtom, ktorí mu po nehode prišli na pomoc, a prečítala báseň, čo preňho napísala na začiatku ich vzťahu.
Hansard zahynul minulú stredu (29. júla) nadránom pri nehode na okraji Dublinu. Krátko predtým sa zúčastnil na tradičnom hudobnom vystúpení v jednej z miestnych krčiem.
Bol dlhoročným frontmanom írskej rockovej skupiny The Frames a vo filme The Commitments z roku 1991 stvárnil člena dublinskej soulovej skupiny. V roku 2008 získal americkú filmovú cenu Oscar za pieseň Falling Slowly z filmu Once, v ktorom hral spolu s Irglovou. Divadelná adaptácia filmu získala v roku 2012 osem cien Tony.
Hansard spolu s Irglovou tvoril aj rockové duo The Swell Season. Vydal tiež niekoľko sólových albumov vrátane Didn't He Ramble, ktorý bol v roku 2016 nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album.
Hansard dlhé roky na Štedrý večer organizoval pouličné hudobné vystúpenie pred dublinským divadlom Gaiety Theatre. Verejnosť tam prichádzala sledovať vystúpenia známych írskych hudobníkov a spoločne takto podporili dobročinnú organizáciu pomáhajúcu ľuďom bez domova.
V júni tohto roku sa Hansard predstavil publiku na festivaloch Slunovrat v Opave a Valašský Špalíček vo Valašskom Meziříčí, pripomenul web Novinky.cz.