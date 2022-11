V Düsseldorfe otvoria múzeum venované Robertovi a Clare Schumannovcom

Düsseldorf 1. novembra (TASR) - V Düsseldorfe na budúci rok otvoria múzeum venované hudobnému skladateľovi Robertovi Schumannovi a jeho manželke Clare, oznámilo v pondelok vedenie tohto západonemeckého mesta. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Múzeum bude umiestnené v bývalom dome tohto manželského páru, ktorý v súčasnosti renovujú.



Robert Schumann a jeho manželka Clara, ktorá bola známa klaviristka, žili v predmetnom dome v Düsseldorfe v rokoch 1852 až 1855. Schumann v tomto meste vytvoril takmer jednu tretinu svojich hudobných diel, píše DPA. Medzi exponátmi by mali byť rukopisy hudobných diel, listy manželov, Clarino oblečenie a ďalšie osobné predmety tohto páru.



Otvorenie múzea bude stáť celkovo 6,6 milióna eur, z čoho takmer 1,3 milióna prispeli občania a nadácie, píše DPA.



Robert Schumann sa narodil v roku 1810 v Sasku. Zložil najmenej 183 piesní, štyri symfónie a viacero koncertov, takisto piesňové cykly, napríklad známy cyklus 21 krátkych hudobných diel Karneval. Mnohé diela napísal pre deti, napríklad Album pre mládež, alebo Detské scény so známou skladbičkou Snenie.



Schumann trpiaci pravdepodobne maniodepresívnou psychózou skočil 25. februára 1854 do Rýna. Lodníci ho zachránili a 4. marca bol na vlastnú žiadosť prevezený na psychiatrickú kliniku v Endenichu pri Bonne. Tam sa v utrpení skončil jeho život 29. júla 1856. Clara Schumannová, narodená v roku 1819, manžela prežila o 40 rokov a zomrela v máji 1896.