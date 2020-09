V Düsseldorfe sa pred chystanými protestmi rozmiestňujú policajti

Berlín 20. septembra (TASR) - Príslušníci polície v nemeckom Düsseldorfe sa vo veľkom počte začali rozmiestňovať v uliciach mesta, kde sa bude v nedeľu popoludní konať demonštrácia kritikov opatrení zavedených na zamedzenie šírenia koronavírusu. Píše o tom agentúra DPA.



Organizátori - regionálna skupina iniciatívy Querdenken (Nekonvenčné myslenie), ktorá býva najmä organizátorom väčších demonštrácií v nemeckom hlavnom meste Berlín - sa domnievajú, že na nedeľnom düsseldorfskom proteste sa zúčastní až do 50.000 ľudí.



Polícia sa každopádne pripravuje na rámcovo desaťtisícovú účasť. Chystá sa zároveň aj niekoľko protidemonštrácií.



Protesty proti krokom, ktoré spolková vláda zaviedla na ochranu pred koronavírusom SARS-CoV-2, by sa mali v Düsseldorfe začať o 14.00 h SELČ na brehu rieky Rýn a odtiaľ pokračovať pochodom smerom do centra mesta.



Podľa protipandemických nariadení spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko nemusia mať účastníci demonštrácie na tvári ochranné rúška či masky, musia však zachovávať od seba bezpečnú vzdialenosť poldruha metra.



Polícia odhaduje, že na protestnej manifestácii sa zúčastní niekoľko stoviek ľudí, ale nedomnieva sa, že by sa demonštrácia zvrhla do násilností.