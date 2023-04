V Egypte našli sochu Budhu; ukazuje na súvislosti so starovekou Indiou

Káhira 28. apríla (TASR) - V egyptskom starovekom prístavnom meste Baranís na pobreží Červeného mora objavili vzácnu sochu Budhu, ktorá vrhá nové svetlo na obchodné vzťahy Egypta s Indiou v období Rímskej ríše.



Sochu objavila poľsko-americká výskumná expedícia, potvrdil v stredu egyptský vládny rezort pre pamiatky.



Tento nález je "dôležitým dôkazom obchodných vzťahov medzi Egyptom a Indiou počas rímskej éry", uviedol šéf egyptskej najvyššej rady pre starožitnosti Mostafa Wazírí.



Socha, ktorej chýba časť pravého boku a pravá noha, meria 71 centimetrov a zobrazuje Budhu so svätožiarou okolo hlavy a lotosovým kvetom po jeho boku.



Baranís bol jedným z najväčších námorných prístavov v Egypte v rímskej ére a často doň mierili lode z Indie naložené korením, polodrahokamami, textilom a slonovinou.



Egypt v uplynulých rokoch zaznamenal mnoho významných archeologických objavov v rámci pokusov o oživenie svojho dôležitého odvetvia cestovného ruchu po rokoch politických nepokojov a covidovej pandémie.



Kritici tvrdia, že táto iniciatíva uprednostňuje pozornosť médií pred serióznym vedeckým výskumom.



"Klenotom" vládnych plánov je dlho odkladané otvorenie Veľkého egyptského múzea (GEM) neďaleko pyramíd v Gíze. Egyptská vláda plánuje do roku 2028 prilákať do krajiny ročne 30 miliónov turistov, pričom pred pandémiou ich bolo 13 miliónov.