V Egypte objavili skalné kresby spred 10.000 rokov
Nálezisko sa nachádza na náhornej plošine Umm Irák.
Autor TASR
Káhira 18. februára (TASR) - Archeológovia objavili na Sinajskom polostrove skalné umenie staré 10.000 rokov, oznámilo egyptské ministerstvo cestovného ruchu a pamiatok. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.
Nálezisko sa nachádza na náhornej plošine Umm Irák. Ide o približne 100 metrov dlhý skalný previs s rozmanitými rytinami a kresbami, ktoré umožňujú vedcom sledovať vývoj umeleckého prejavu človeka od praveku po islamské obdobie.
Lokalitu objavili na juhu Sinajského polostrova, kde vláda realizuje megaprojekt zameraný na prilákanie turistov do horského mesta Svätá Katarína. Mesto a jeho okolie v roku 2002 vyhlásili za Svetové dedičstvo UNESCO. V oblasti žijú beduíni, ktorí sa obávajú, že prídu o pozemky zdedené po predkoch.
Najvyššia rada pre pamiatky (SCA) „objavila jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk, ktoré má výnimočnú umelecko-historickú hodnotu“, uviedlo ministerstvo. Jeho chronologická rozmanitosť z neho robí „múzeum pod holým nebom“, doplnil generálny tajomník SCA Hišám Lajsí.
Strop prírodného skalného úkrytu pokrývajú početné kresby zvierat a symbolov vytvorené červeným pigmentom, ako aj nápisy v arabčine a nabatejčine.
Niektoré rytiny zasa „poodhaľujú spôsob života a hospodárske činnosti raných ľudských spoločenstiev“, tvrdí ministerstvo. Vo vnútri previsu sa našli zvieracie výkaly, opracované kamene a zvyšky ohniska, čo dokazuje, že miesto dlho slúžilo ako útočisko.
