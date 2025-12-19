< sekcia Zahraničie
V Egypte objavili zvyšky vzácneho slnečného chrámu
Chrám kráľa Niuserreho pochádza pravdepodobne z piatej dynastie a jeho zvyšky našli na nekropole Abúsír južne od egyptského hlavného mesta Káhira.
Autor TASR
Káhira 19. decembra (TASR) - Talianska archeologická expedícia objavila neďaleko Káhiry pozostatky slnečného chrámu, ktorý patril starovekému egyptskému panovníkovi, oznámili miestne úrady. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.
Chrám kráľa Niuserreho pochádza pravdepodobne z piatej dynastie a jeho zvyšky našli na nekropole Abúsír južne od egyptského hlavného mesta Káhira. Je súčasťou monumentálneho komplexu venovaného uctievaniu boha slnka Ra a je jedným z mála slnečných chrámov, ktoré dosiaľ identifikovali.
Miesto lokalizoval už v roku 1901 nemecký archeológ Ludwig Borchardt, známy objavom busty starovekej egyptskej kráľovnej Nefertiti v roku 1912, ale vysoká hladina podzemnej vody v tom čase znemožnila akékoľvek vykopávky. Misia prvýkrát odkryla viac ako polovicu chrámu, ktorý bol dlho ukrytý pod nánosmi rieky Níl.
Úrady opísali kolosálnu stavbu s rozlohou viac ako 1000 metrov štvorcových ako komplex s „jedinečnou architektúrou, ktorá ju radí medzi najväčšie a najpozoruhodnejšie chrámy v údolí na memfiskej nekropole“, sústave starovekých pohrebných lokalít.
Na mieste boli identifikované architektonické prvky vrátane podstavcov stĺpov, obkladov stien a žulových prahov, ako aj šikmá rampa, ktorá „pravdepodobne spájala chrám s Nílom alebo jedným z jeho ramien“, uviedli egyptské orgány.
Nekropola Abúsír, ležiaca približne 20 kilometrov južne od Káhiry, je archeologické nálezisko, na ktorom sa nachádzajú pyramídy viacerých faraónov, hoci sú v porovnaní s monumentmi v Gíze skromnejších rozmerov. Podľa anglickej Univerzity v Leicesteri sa predpokladá, že počas vlády faraónov piatej dynastie postavili šesť slnečných chrámov.
Podľa univerzity, ktorá je známa identifikáciou pozostatkov Richarda III., anglického kráľa, ktorý zomrel pred viac ako piatimi storočiami, boli doteraz potvrdené len zvyšky dvoch takýchto chrámov - vrátane komplexu kráľa Niuserreho.
