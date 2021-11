V Egypte sa jedlom priotrávilo 47 turistov vrátane štyroch Čechov

Káhira 1. novembra (TASR) - Takmer 50 hostí ubytovaných v jednom z hotelov v egyptskom letovisku Hurgada na pobreží Červeného mora sa počas uplynulého víkendu priotrávilo jedlom. Turistov, medzi ktorými sú štyria Česi, 14 Estónci a 29 Rusi, hospitalizovali po konzumácii večeri. Väčšinu z nich už z nemocnice prepustili, keďže ich stav sa zlepšil. S odvolaním sa na vyjadrenie egyptského generálneho prokurátora o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Egyptský generálny prokurátor Hamáda Sáví nariadil v súvislosti s vyšetrovaním prípadu zadržanie troch zamestnancov hotela, vrátane hlavného šéfkuchára. Čelia obvineniam z ohrozenia životov hostí, čo popierajú.



Egyptské úrady nariadili zatvorenie hotela. Suspendovali tiež jeho riaditeľa a odobrali mu aj povolenie na vykonávanie takejto práce, uvádza AP. Ruský generálny konzul v Hurgade Viktor Voropajev povedal, že hostí previezli do iných hotelov.



Voropajev, ktorého citovala ruská agentúra TASS, ďalej uviedol, že "zdravotný stav všetkých pacientov je uspokojivý, stabilný" a nikto z nich nie je ohrozený na živote.



K incidentu došlo v čase, keď sa Egypt pokúša oživiť cestovný ruch, svoje kľúčové odvetvie, ktoré poznamenala už revolúcia z roku 2011 a najnovšie tiež pandémia nového koronavírusu.



Tamojšia vláda sa snaží zahraničných turistov do krajiny prilákať aj voľnejšími epidemiologickými opatreniami platiacimi v letoviskách Hurgada či Šarm aš-Šajch. Tamojší cestovný ruch posilnilo tiež rozhodnutie Ruska, ktoré od augusta obnovilo komerčné lety do týchto čiernomorských rezortov. Práve Rusi sú totiž jednými z najčastejších zahraničných turistov v Egypte, približuje AP.



Moskva priame lety do Egypta zakázala po útoku džihádistov na ruské lietadlo z októbra 2015. Lietadlo sa po výbuchu bomby zrútilo na Sinaji krátko po tom, ako vzlietlo z Šarm aš-Šajchu. Zahynulo všetkých 224 ľudí na palube.