V Egypte sa začal 27. klimatický summit OSN

Šarm aš-Šajch 6. novembra (TASR) – V Egypte v nedeľu otvorili tohtoročnú klimatickú konferenciu OSN. Rozhovory zástupcov vyše 190 krajín zatieňuje geopolitické napätie a rad prelínajúcich sa kríz, čo znižuje očakávania prelomových výsledkov v boji proti globálnemu otepľovaniu. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



Dvojtýždňový summit známy ako COP27 sa koná v červenomorskom letovisku Šarm aš-Šajch na pozadí vojny na Ukrajine, ktorá spôsobila prudký rast cien potravín a energií a zaťažila ekonomiky po celom svete v čase pretrvávajúcich následkov pandémie covidu.



Podujatie prichádza po roku prírodných pohrôm v dôsledku extrémov počasia, ktoré zanechali tisíce obetí, milióny ľudí bez domova a miliardové škody. Rozsiahle záplavy devastovali Pakistan a Nigériu, v Afrike a na západe USA sa zhoršili suchá, Karibik bičovali cyklóny a vlny horúčav spaľovali tri kontinenty.



Takéto udalosti zdôraznili potrebu globálnych opatrení a podporili výzvy, aby bohaté priemyselné krajiny kompenzovali chudobnejšie štáty. Tohtoročný summit sa bude dosiaľ najviac zameriavať práve na financie – hlavný sporný bod zhoršujúci vzťahy medzi štátmi, ktoré zbohatli pomocou spaľovania fosílnych palív, a chudobnejšími krajinami trpiacimi najhoršími dôsledkami zmeny klímy, píše AFP.



Svet musí do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 45 percent, aby globálne otepľovanie nepresiahlo 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s koncom 19. storočia. Vedci varujú, že nárast teplôt nad túto hranicu by znamenal kolaps ekosystémov a nezvratné zmeny klimatického systému.



Súčasné trendy však povedú k zníženiu emisií len o desať percent do konca tohto desaťročia a zvýšeniu teploty ovzdušia o 2,8 stupňa Celzia. Prísľuby dosiaľ dané na základe Parížskej dohody z roku 2015 postačujú na pokles o len niekoľko desatín percenta.



"Chápem, že lídri na celom svete tento rok čelili aj iným prioritám, no musíme si jasne povedať: nech je súčasná situácia akokoľvek náročná, nečinnosť je krátkozraká a klimatickú katastrofu môže len oddialiť," povedal britský predseda vlaňajšej konferencie COP26 Alok Sharma, keď odovzdával predsedníctvo Egyptu.



"Koľko budíčkov ešte svet a svetoví lídri potrebujú," spýtal sa na otváracom zasadnutí.



V poradí 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) potrvá do 18. novembra. Popri rokovaniach sa v pondelok a utorok uskutoční summit viac ako 120 svetových lídrov. Konferencia zahŕňa aj tematické dni venované financiám, dekarbonizácii, vode, poľnohospodárstvu či energetike.