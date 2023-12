V Egypte sa začali prezidentské voľby, Sísí sa uchádza o tretí mandát

Káhira 10. decembra (TASR) - V Egypte sa v nedeľu otvorili volebné miestnosti, v ktorých obyvateľstvo rozhodne o novej hlave štátu, hoci sa všeobecne predpokladá, že víťazstvo pripadne súčasnému prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu. Išlo by už o jeho tretie funkčné obdobie.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



V krajine, ktorú zachvátila najvážnejšia finančná kríza v jej nedávnej histórii - inflácia sa pohybuje na úrovni takmer 40 percent po tom, ako mena stratila polovicu svojej hodnoty a zvýšili sa náklady na dovoz -, je ekonomika jadrom obáv Egypťanov. Aj pred súčasnou krízou žili približne dve tretiny z takmer 106 miliónov obyvateľov krajiny na hranici chudoby alebo pod ňou.



Hlasovanie potrvá do utorka a jeho výsledky by mali byť oznámené 18. decembra. Sísí, bývalý veliteľ armády, je prezidentom Egypta od roku 2014. Stal sa ním rok po tom, ako zosadil islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Volebné právo má približne 67 miliónov ľudí.



Napriek problémom Egypta desaťročie trvajúce potláčanie disentu zlikvidovalo akúkoľvek vážnu opozíciu voči Sísímu, piatemu prezidentovi, ktorý vzišiel z radov armády od roku 1952.



Za jeho vlády boli uväznené tisíce politických väzňov, a hoci prezidentský výbor pre udeľovanie milostí prepustil za jeden rok približne 1000 väzňov, ľudskoprávne skupiny tvrdia, že za rovnaké obdobie ich bolo zatknutých trikrát až štyrikrát viac.



Sísí (69) vo voľbách v rokoch 2014 aj 2018 dosiahol podľa oficiálnych výsledkov drvivé víťazstvo so ziskom viac ako 96 percent hlasov. Neskôr predĺžil prezidentský mandát zo štyroch na šesť rokov a zmenil ústavu, aby zvýšil limit po sebe nasledujúcich funkčných období z dvoch na tri.