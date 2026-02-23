< sekcia Zahraničie
V Egypte tento rok zadržali tisíce Eritrejčanov, hlásili aj mučenie
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že vláda Eritrey vystavuje svoje obyvateľstvo rozsiahlym represiám.
Autor TASR
Addis Abeba 23. februára (TASR) - Viac než 3000 utečencov z Eritrey tento rok zadržali v Egypte, pričom niektorí hlásili sexuálne násilie a mučenie, uviedla v pondelok organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Concern - Eritrea (HRCE). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
HRCE vo svojej správe tvrdí, že od 10. januára egyptské úrady zadržali vyše 3000 utečencov z Eritrey - krajiny v Africkom rohu s približne 3,5 miliónmi obyvateľov.
Organizácia zbierala výpovede a fotografie, z ktorých vyplýva, že mnoho zadržaných Eritrejčanov bolo vystavených bitkám, sexuálnemu násiliu a mali popáleniny spôsobené horúcou vodou a žieravými látkami. Dve malé deti údajne zomreli po tom, čo polícia v Egypte zadržala ich matku.
Niektorí utečenci boli zrejme deportovaní späť do Eritrey, a to napriek tomu, že boli registrovaní v Agentúre OSN pre utečencov, čo by ich malo ochrániť pred núteným návratom do vlasti, ako aj pred svojvoľným zatknutím a zadržiavaním.
HRCE vyzvala OSN, aby „okamžite zasiahla s cieľom predísť deportáciám“. Na Egypt tiež nalieha, aby dodržiaval svoje záväzky na základe medzinárodného utečeneckého práva.
AFP informuje, že Egypt a Eritrea sa v uplynulých mesiacoch zblížili z dôvodu spoločných ťažkostí s Etiópiou.
Egypt je znepokojený novou etiópskou „mega priehradou“ na rieke Níl, ktorá podľa neho predstavuje „existenčnú hrozbu“ pre jeho vodnú bezpečnosť.
Eritrea obviňuje Etiópiu z údajného plánovania prevzatia kontroly nad jej prístavom v Assabe.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že vláda Eritrey vystavuje svoje obyvateľstvo rozsiahlym represiám. Podľa HRCE sa v tejto východoafrickej krajine nachádza viac než 10.000 väzňov svedomia vrátane novinárov, disidentov a členov náboženských minorít. Mnohí z nich sú roky zadržaní bez súdneho procesu.
