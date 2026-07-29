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V Egypte zasiahol neznámy dron tanker so skvapalneným plynom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zasiahnutou loďou bol podľa agentúry Reuters tanker na skladovanie plynu Energos Winter a požiar sa rozšíril aj na ďalšie plavidlo Gaslog Salem.

Autor TASR
Káhira 29. júla (TASR) - Dve lode používané na spracovanie a skladovanie plynu začali v stredu horieť v egyptskom prístave Damietta, oznámilo tamojšie ministerstvo ropy a nerastných zdrojov. Jednu z nich údajne zasiahol neznámy dron, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Situácia bola okamžite riešená v súlade s núdzovým plánom a plánom rýchlej reakcie,“ uviedol rezort. Zasiahnutou loďou bol podľa agentúry Reuters tanker na skladovanie plynu Energos Winter a požiar sa rozšíril aj na ďalšie plavidlo Gaslog Salem. Dva bezpečnostné zdroje pre Reuters uviedli, že šlo o dronový útok. Po incidente neboli hlásené úmrtia ani poranenia.
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