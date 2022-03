V egyptskej Štátnej rade prvýkrát zasadla aj žena

Káhira 5. marca (TASR) - Egyptská právnička Radwá Chalmíová sa v sobotu stala prvou ženou v Štátnej rade - najvyššom súde krajiny, ktorého členmi boli doteraz výlučne muži. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Chalmíová bola jednou z 98 žien vybraných do tejto inštitúcie minulý rok na základe rozhodnutia, ktoré v októbri oznámil prezident Abdal Fattáh Sísí.



Tri dni pred Medzinárodným dňom žien sa "5. marec stal pre egyptské ženy novým významným dňom" dejín, povedala Maja Mursíová, ktorá vedie Národnú radu žien.



Ženy v Egypte, najľudnatejšej z arabských krajín, už roky bojujú za svoje práva.



Egypt má niekoľko stoviek právnikov, ale trvalo desaťročia, kým sa medzi nimi presadila žena a stala sa sudkyňou. Podarilo sa to Tahany al-Gibalyová, ktorá bola v roku 2003 vymenovaná za členku ústavného súdu. Túto funkciu zastávala desať rokov - do roku 2012, keď ju z nej odvolal islamistický prezident Muhammad Mursí.



AFP pripomenula, že žiadny zákon v Egypte nezakazuje ženám prístup k týmto pozíciám, ale bývalo zvykom, že súdy majú ako členov výlučne mužov.



Po založení moderného egyptského štátu - v 19. storočí - boli ženy v egyptskej spoločnosti skôr marginalizované. Politické práva – právo voliť a kandidovať – získali v roku 1956, no ich individuálne práva bývajú porušované a často sú delegované na mužského opatrovníka.



V súčasnosti ženy riadia osem ministerstiev, tvoria takmer štvrtinu členov vlády a v parlamente, ktorý má 569 poslancov, ich je 168.



Vlani v máji sa do debaty o postavení žien v Egypte zapojil aj veľký imám prestížnej sunnitskej univerzity al-Azhar, Ahmad at-Tajíb, ktorý vyhlásil, že žiadny náboženský edikt nebráni ženám zastávať vysoké posty, cestovať bez sprievodu a mať spravodlivý podiel na dedičských právach. Nepovedal však jednoznačne, že ženy by mali mať rovnaké práva ako muži.