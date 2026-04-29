V Ekvádore plánujú postaviť ďalšie megaväznice pre členov gangov
Juhoamerická krajina sa snaží zvládnuť vlnu drogového násilia aj výstavbou veľkokapacitných väzníc, ktoré sú súčasťou tvrdej politiky prezidenta Daniela Nobou zameranej proti gangom.
Autor TASR
Quito 29. apríla (TASR) - Ekvádor plánuje postaviť ďalšie megaväznice v boji proti obchodu s drogami, ktorý spôsobil prudký nárast počtu vrážd, uviedol v utorok minister vnútra John Reimberg pre agentúru AFP, informuje TASR.
Juhoamerická krajina sa snaží zvládnuť vlnu drogového násilia aj výstavbou veľkokapacitných väzníc, ktoré sú súčasťou tvrdej politiky prezidenta Daniela Nobou zameranej proti gangom.
Prvé zariadenie, otvorené vlani v novembri, bolo navrhnuté podľa jedného z najprísnejších väzení - Centra pre väznenie teroristov (CECOT) v Salvádore, ktoré má kapacitu až 40.000 osôb. Jeho ekvádorská napodobenina síce pojme len 800 trestancov, ale Quito už pripravuje aj ďalšie.
Ekvádorská vláda plánuje v máji spustiť výstavbu druhej väznice pre približne 15.000 ľudí, ktorá má byť podľa Reimberga dokončená do 18 mesiacov. Minister pritom dostal otázku, či zvažujú aj ďalšie zariadenie. „Tretia väznica? Pravdepodobne áno. A (bude ich) toľko, koľko bude treba pre týchto zločincov,“ odpovedal.
Nová väznica je podľa neho „nevyhnutná“ a bude „veľmi bezpečná, rovnako ako je dnes zariadenie Encuentro“, čím narážal na prvé väzenie v provincii Santa Elena na juhozápade krajiny.
Ekvádor sužuje boj o moc medzi gangmi napojenými na medzinárodné kartely, pričom krajina sa stala najnásilnejšou v regióne s priemerným počtom 51 vrážd na 100.000 obyvateľov.
Minister vnútra uviedol, že „mimoriadne nebezpeční zločinci“, ktorí „musia byť držaní v izolácii“, budú presunutí do novej väznice, pričom odmietol kritiku organizácií na ochranu ľudských práv. Tie poukazujú najmä na porušovanie práv väzňov, ich prílišnú izoláciu či na zlé podmienky, v ktorých žijú.
Cez Ekvádor sa prepravuje približne 70 percent drog vyrobených v Kolumbii a Peru. Obchodovanie s drogami vyvolalo krvavú vojnu o teritórium, ktorá za niekoľko rokov premenila jednu z najbezpečnejších krajín Latinskej Ameriky na jednu z najnebezpečnejších.
