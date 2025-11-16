< sekcia Zahraničie
V Ekvádore rozhodujú o ústavných reformách a zahraničných základniach
Kritici varujú, že nové reformy by mohli oslabiť ochranu životného prostredia a práva domorodých komunít.
Autor TASR
Quito 16. novembra (TASR) - Voliči v Ekvádore začali v nedeľu hlasovať o ústavných reformách, návrate zahraničných vojenských základní a rozšírení prezidentských právomocí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nech tento deň znovu potvrdí, že demokracia sa uplatňuje, ctí a bráni hlasovaním,“ povedala predsedníčka Národnej volebnej rady Diana Atamaintová a vyhlásila hlasovanie za otvorené.
Takmer 14 miliónov Ekvádorčanov hlasuje o štyroch otázkach, ktoré rozhodnú aj o tom, ako krajina bude riešiť problém nekontrolovateľného drogového násilia, ako bude pristupovať k hospodárskym reformám, či sa zruší štátne financovanie politických strán a zníži sa počet členov Národnej zhromaždenia zo 151 na 73 poslancov a či sa zvolá Ústavodarné zhromaždenie, ktorá vypracuje novú ústavu.
Kritici varujú, že nové reformy by mohli oslabiť ochranu životného prostredia a práva domorodých komunít, a súčasne by mohli posilniť moc súčasného prezidenta Daniela Nobou, ktorý je naklonený Donaldovi Trumpovi.
Volebné miestnosti sa zatvoria o 17.00 h miestneho času (23.00 h SEČ).
