V Ekvádore sa v 2. kole volieb prezidenta stretnú Gonzálezová a Noboa

Quito 21. augusta (TASR) - Luisa Gonzálezová a Daniel Noboa sa stretnú v októbrovom druhom kole prezidentských volieb v Ekvádore. Boli najúspešnejší v nedeľňajšom prvom kole, v ktorom však nik z kandidátov nezískal dostatok hlasov na víťazstvo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a stanice BBC.



Právnička Gonzálezová z politického tábora bývalého prezidenta Rafaela Correu získala v nedeľu najvyšší počet hlasov - podporilo ju 33 percent voličov. Pravicový kandidát Noboa získal 24 percent. Vyplýva to z predbežných výsledkov po sčítaní viac než 75 percent hlasov.



Tretí skončil novinár Christian Zurita so 16 percentami. Jeho meno nebolo na hlasovacom lístku, pretože strana Construye (MC25) si ho vybrala namiesto zastreleného pôvodného kandidáta Fernanda Villavicencia. Toho zabili 9. augusta v hlavnom meste Quito, a to po stretnutí s voličmi.



Zurita bol Villavicenciovým priateľom, pričom obaja spoločne bojovali proti korupcii, a to najmä počas vlády ekvádorského exprezidenta Correu v rokoch 2007 – 2017.



Ak nijaký z prezidentských kandidátov nezíska v prvom kole absolútnu väčšinu, či aspoň 40 percent hlasov spolu s desaťpercentným náskokom pred druhým v poradí, uskutoční sa 15. októbra druhé kolo volieb.



Predsedníčka ekvádorskej Národnej volebnej rady (CNE) Diana Atamaintová uviedla, že priebeh nedeľňajších prezidentských a parlamentných volieb v Ekvádore bol pokojný a bezpečný. Elektronický volebný systém umožňujúci voľbu zo zahraničia však zasiahlo viacero kybernetických útokov.



Úrady do ulíc nasadili viac než 100.000 policajtov a vojakov s cieľom zabrániť prejavom násilia. Vojaci a polícia ľudí pri vstupe do volebných miestností prehľadávali a niektorí z prezidentských kandidátov prišli voliť v nepriestrelných vestách a prilbách, píše agentúra AFP.