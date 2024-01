V Ekvádore zadržali vodcu odštiepeneckých kolumbijských povstalcov

Quito 23. januára (TASR) - Ekvádorské úrady zadržali vodcu kolumbijskej povstaleckej skupiny, ktorá odmietla mierovú dohodu z roku 2016 a je zapojená do obchodovania s kokaínom, informovala v pondelok agentúra AFP.



AFP objasnila, že zadržaný Carlos Arturo Landázuri Cortés, prezývaný El Gringo, je jedným z najhľadanejších zločincov Kolumbie a je obvinený z účasti na únose a vražde skupiny ekvádorských novinárov v roku 2018.



Po tom, čo bol v roku 2018 jeho predchodca zabitý kolumbijskými vojakmi, prevzal Cortés funkciu vodcu Frontu Olivera Sinisterru - skupiny, ktorá sa odštiepila od medzičasom odzbrojených Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).



Kolumbijská prokuratúra označuje Front Olivera Sinisterru za kľúčový medzi "nadnárodnými organizáciami, ktoré sa venujú pašovaniu kokaínu" z juhozápadu Kolumbie do Spojených štátov a Európy.



Táto časť Kolumbie hraničí s Ekvádorom – kedysi bezpečným štátom, ktorého prístavy sa však stali kľúčovým východiskovým bodom pre prepravu kokaínu a tým aj lákadlom pre silné drogové kartely, čo malo za následok nárast násilia a zločinnosti.



FARC podpísali mierovú dohodu s vládou a v roku 2016 zložili zbrane a odzbrojili sa. Časť povstalcov, ktorí mierovú zmluvu odmietli, sa rozdelila do rôznych formácií.



Kolumbijský prezident Gustavo Petro, ktorý sa v Kolumbii snaží ukončiť šesť desaťročí trvajúci konflikt medzi bezpečnostnými silami, partizánmi, pravicovými polovojenskými jednotkami a drogovými gangmi, začal po svojom nástupe do úradu - v roku 2022 - mierové rozhovory s Národnou oslobodzovacou armádou (ELN) a najsilnejšou disidentskou skupinou v rámci FARC - formáciou známou ako EMC (Estado Mayor Central - v španielčine Ústredné generálne velenie).



Kontakty medzi vládou a Frontom Olivera Sinisterru neboli oznámené, doplnila AFP.