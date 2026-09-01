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V elektrickej stanici v Nemecku našli výbušné zariadenia
Polícia oznámila, že okolo 8.00 h bolo zistené možné poškodenie majetku v areáli stanice v obci Turnow-Preilack.
Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - V elektrickej stanici neďaleko lignitovej elektrárne Jänschwalde v spolkovej krajine Brandenbursko na východe Nemecka našli v utorok výbušné zariadenia. Informovala o tom s odvolaním sa na svoje zdroje tlačová agentúra DPA, píše TASR.
Polícia oznámila, že okolo 8.00 h bolo zistené možné poškodenie majetku v areáli stanice v obci Turnow-Preilack. Podľa hovorkyne zaistili policajti stopy, na mieste sú pyrotechnici a obyvatelia nie sú ohrození. Išlo o tzv. improvizované výbušné zariadenia.
Denník Märkische Allgemeine priniesol správu o tom, že pohotovostné zložky našli a zneškodnili viacero "zariadení pre rakety s výbušninami". Odvolával sa na bezpečnostné a podnikové zdroje.
Elektrická stanica bola podľa denníka už viackrát zasiahnutá. Údajným cieľom bolo zjavne spôsobiť rozsiahly výpadok elektrickej energie v bloku E uhoľnej elektrárne.
V stanici Preilack neďaleko hranice so Saskom sa elektrina vyrobená v elektrárni Jänschwalde distribuuje do nadregionálnej a regionálnej siete. Podľa spoločnosti LEAG bola tepelná elektráreň Jänschwalde postavená v rokoch 1976 - 1989 ako posledná nová elektráreň v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
V januári páchatelia zapálili a vyskratovali vedenie vysokého napätia neďaleko elektrárne na juhozápade Berlína. Bez elektriny bolo dlhší čas približne 45.000 domácností a viac ako 2200 podnikov a firiem, tiež nemocnice a domovy sociálnej starostlivosti. K útoku sa prihlásila ľavicová extrémistická skupina Vulkangruppen, ktorá ako cieľ uviedla boj proti kapitalizmu. V marci 2024 založila požiar elektrického stĺpu potrebného aj pre zásobovanie továrne firmy Tesla pri Berlíne. Výrobu v nej museli prerušiť.
Polícia oznámila, že okolo 8.00 h bolo zistené možné poškodenie majetku v areáli stanice v obci Turnow-Preilack. Podľa hovorkyne zaistili policajti stopy, na mieste sú pyrotechnici a obyvatelia nie sú ohrození. Išlo o tzv. improvizované výbušné zariadenia.
Denník Märkische Allgemeine priniesol správu o tom, že pohotovostné zložky našli a zneškodnili viacero "zariadení pre rakety s výbušninami". Odvolával sa na bezpečnostné a podnikové zdroje.
Elektrická stanica bola podľa denníka už viackrát zasiahnutá. Údajným cieľom bolo zjavne spôsobiť rozsiahly výpadok elektrickej energie v bloku E uhoľnej elektrárne.
V stanici Preilack neďaleko hranice so Saskom sa elektrina vyrobená v elektrárni Jänschwalde distribuuje do nadregionálnej a regionálnej siete. Podľa spoločnosti LEAG bola tepelná elektráreň Jänschwalde postavená v rokoch 1976 - 1989 ako posledná nová elektráreň v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
V januári páchatelia zapálili a vyskratovali vedenie vysokého napätia neďaleko elektrárne na juhozápade Berlína. Bez elektriny bolo dlhší čas približne 45.000 domácností a viac ako 2200 podnikov a firiem, tiež nemocnice a domovy sociálnej starostlivosti. K útoku sa prihlásila ľavicová extrémistická skupina Vulkangruppen, ktorá ako cieľ uviedla boj proti kapitalizmu. V marci 2024 založila požiar elektrického stĺpu potrebného aj pre zásobovanie továrne firmy Tesla pri Berlíne. Výrobu v nej museli prerušiť.