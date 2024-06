V Emirátoch a Saudskej Arábii skrátili pre horúčavy piatkové modlitby

Dubaj 28. júna (TASR) — Úrady v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch (SAE) pre veľké horúčavy rozhodli o dočasnom skrátení tradičných piatkových modlitieb s platnosťou do konca leta. TASR o tom informuje na základe piatkových správ agentúr AFP a DPA.



Modlitby, ktoré zahŕňajú aj kázeň, sa konajú napoludnie v mešitách, no davy veriacich sa zhromažďujú aj pred nimi na nekrytých priestranstvách.



Úrad pre záležitosti islamu v SAE vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok nariadil všetkým kazateľom, aby v záujme bezpečnosti veriacich obmedzili do začiatku októbra trvanie piatkových modlitieb na desať minút. Tie zvyčajne trvajú 20 minút, niekedy aj dlhšie.



Od júna do septembra je v SAE zakázané pracovať na priamom slnku a na otvorených priestranstvách medzi poludním a 15.00 h. Je to súčasť dlhodobej politiky "poludňajšej prestávky", ktorá je rozšírená v krajinách Perzského zálivu, pripomenula agentúra AFP.



V Saudskej Arábii obmedzil úrad pre náboženské záležitosti trvanie piatkových modlitieb vo Veľkej mešite v Mekke a Prorokovej mešite v Medine na 15 minút, čím sa berie ohľad na veriacich, ktorí sa modlia vo vonkajších nezatienených priestoroch.



Začiatkom júna zomrelo viac ako 1300 ľudí v Saudskej Arábii počas každoročnej moslimskej púte hadždž, ktorá sa konala za veľkých horúčav. Podľa tamojších úradov išlo väčšinou ide o neregistrovaných pútnikov, ktorí museli prejsť dlhé vzdialenosti na priamom slnku.