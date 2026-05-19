V EP ocenili prvých laureátov Európskeho radu za zásluhy
Medzi prvými držiteľmi ocenenia sú aj bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský exprezident Lech Walesa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Autor TASR
Štrasburg 19. mája (TASR) - V Európskom parlamente ocenili v utorok počas plenárnej schôdze prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do EÚ a jej hodnotám. Medzi prvými držiteľmi ocenenia sú aj bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský exprezident Lech Walesa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o TASR.
Na slávnostnom ceremoniáli v pléne EP v Štrasburgu sa zúčastnilo trinásť z prvých 20 laureátov radu. Ocenenie im do rúk odovzdali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová.
„Európskym rádom za zásluhy vyznamenávame tých, ktorí sa vo všetkých sférach života rozhodli budovať Európu - tých, ktorí prevzali vedenie v ťažkých časoch a posunuli našu Úniu vpred. Lebo Európa pretrvá len dovtedy, kým sa každá generácia rozhodne ju brániť,“ uviedla Metsolová pri otvorení ceremoniálu.
Čestnými držiteľmi radu sa stali štátny sekretár Svätej stolice kardinálom Pietro Parolin, moldavská prezidenta Maia Sanduová, bývalý vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana, bývalý prezident Fínska Sauli Niinistö či exprezidentka Írska a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Mary Robinsonová.
Ďalšími laureátmi sú šéfkuchár a zakladateľ mimovládnej organizácie World Central Kitchen José Andrés, basketbalový hráč Giannis Antetokounmpo, právnik a vedec Marc Gjidara, lekárka a vedkyňa Sandra Lejniece, právnička v oblasti ľudských práv Oleksandra Matvijčuková či hudobníci a členovia skupiny U2 - Paul David Hewson, známy ako Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton a Laurence Joseph Mullen Jr.
Vytvorenie Európskeho radu za zásluhy oznámil europarlament v máji 2025 pri príležitosti 75. výročia Schumanovej deklarácie. Každý rok môže byť do radu vymenovaných najviac 20 laureátov.
