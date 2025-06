V EP vítajú pokrok Čiernej Hory a Moldavska v oblasti vstupu do EÚ

Štrasburg 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali uznesenia, v ktorých uvítali cieľ Čiernej Hory vstúpiť do Európskej únie do roku 2028 a ocenili tiež úsilie Moldavska o členstvo v bloku, informuje TASR.



V prípade Čiernej Hory europoslanci vyzvali na zabezpečenie politickej stability a dosiahnutie podstatného pokroku v oblastiach volebných a súdnych reforiem, ako aj v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. Uznesenie získalo podporu 470 poslancov, 102 bolo proti a 77 sa zdržalo hlasovania.



Europarlament vyzdvihol plný súlad Čiernej Hory so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ vrátane prijatia sankcií proti Rusku. Podgorica podľa poslancov zostáva v prístupovom procese lídrom medzi kandidátskymi krajinami a má silnú podporu verejnosti i väčšiny politických aktérov pre členstvo v EÚ.



EP zároveň vyjadril vážne znepokojenie nad „zlomyseľným zasahovaním, kybernetickými útokmi, hybridnými hrozbami a dezinformačnými kampaňami“ zameranými na destabilizáciu Čiernej Hory a ovplyvňovanie jej politických procesov a verejnej mienky, píše sa v tlačovej správe EP.



V druhom uznesení europoslanci ocenili „príkladný“ záväzok Moldavska pokračovať v reformách potrebných na vstup do EÚ. Správa o prístupovom procese krajiny bola prijatá 456 hlasmi za, 118 proti a 51 sa zdržalo hlasovania.



EP ocenil úsilie vlády v Kišiňove o zosúladenie moldavských zákonov s legislatívou EÚ aj napriek pretrvávajúcim vnútorným a vonkajším výzvam, vrátane dôsledkov vojny na Ukrajine a zasahovania Ruska do demokratických procesov. Poslanci tiež vyzývajú Európsku komisiu, aby zvýšila svoju podporu Moldavsku pri dosahovaní cieľov.



Krajina bola podľa EP predmetom masívnej hybridnej kampane zo strany Ruska a s ním spriaznených aktérov, najmä v prípade nedávneho ústavného referenda o európskej integrácii aj prezidentských volieb v predošlom roku. Moldavčania napriek tomu podľa poslancov potvrdili svoju podporu členstvu v EÚ a proeurópskemu reformnému programu vlády. Parlamentné voľby v krajine na jeseň budú podľa nich kľúčové pre pokračovanie smerovania Kišiňova do EÚ.