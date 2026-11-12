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V EP žiadajú vyvodenie zodpovednosti za deportácie ukrajinských detí
Dokument ostro odsudzuje systematické deportácie, násilné presuny, nezákonné adopcie, nútenú rusifikáciu, indoktrináciu a militarizáciu ukrajinských detí zo strany Ruska počas vojny proti Ukrajine.
Autor TASR
Štrasburg 12. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v uznesení prijatom vo štvrtok uviedli, že páchatelia zodpovední za deportácie alebo násilné presuny ukrajinských detí počas vojny sa musia za svoje činy zodpovedať. Informuje o tom TASR.
Text bol prijatý v pomere hlasov 536 k ôsmim, kým 37 poslancov sa hlasovania zdržalo.
Dokument ostro odsudzuje systematické deportácie, násilné presuny, nezákonné adopcie, nútenú rusifikáciu, indoktrináciu a militarizáciu ukrajinských detí zo strany Ruska počas vojny proti Ukrajine.
Uznesenie požaduje okamžité zastavenie týchto praktík a opätovne pripomína plnú zodpovednosť Ruska za dodržiavanie práv detí pod jeho kontrolou.
Europoslanci vyzývajú Rusko, aby okamžite, bezpečne a bezpodmienečne vrátilo všetky deportované a násilne presunuté ukrajinské deti z území kontrolovaných Ruskom späť na neokupovanú Ukrajinu. Trvajú na tom, že návrat detí je povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného práva a nikdy nesmie byť použitý ako vyjednávací nástroj ani podmienený územnými ústupkami, výmenou zajatcov či inými politickými dohodami.
Podľa uznesenia bolo k septembru 2026 overených 20.651 prípadov deportácií a násilných presunov ukrajinských detí Ruskom, pričom pod ruskou okupáciou naďalej zostáva odhadom 1,6 milióna ukrajinských detí.
Dokument tiež uvádza, že k 28. októbru 2026 sa doteraz podarilo vrátiť 2752 ukrajinských detí, ktoré boli deportované, násilne premiestnené alebo zachránené z území okupovaných Ruskom.
Europoslanci súčasne dôrazne trvajú na tom, že bezpečný a bezpodmienečný návrat všetkých nezákonne deportovaných a násilne presunutých ukrajinských detí predstavuje nielen naliehavú humanitárnu nevyhnutnosť, ale zostáva aj ústredným bodom medzinárodného úsilia o vyvodenie zodpovednosti za zločiny spáchané Ruskom počas vojny. Podľa europoslancov musí byť hlavnou prioritou vo všetkých diplomatických iniciatívach a rokovaniach týkajúcich sa akejkoľvek skutočnej mierovej dohody, ktorá ukončí ruskú útočnú vojnu.
Poslanci zdôrazňujú, že žiadny trvalý mier nemôže prehliadať práva týchto detí ani zodpovednosť osôb, ktoré tieto práva porušili.
Europarlament zároveň vyzýva členské štáty EÚ, aby posilnili praktickú spoluprácu s Ukrajinou, medzinárodnými partnermi a organizáciami s cieľom urýchliť identifikáciu, dokumentovanie, vyhľadávanie a návrat všetkých nezvestných a deportovaných ukrajinských detí, ako aj naďalej rozširovali existujúce sankcie EÚ voči predstaviteľom a subjektom zodpovedným za deportácie detí.
EP zároveň opätovne vyjadril plnú podporu Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), jeho činnosti a zatykačom vydaným na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za vojnový zločin nezákonnej deportácie a presunu ukrajinských detí. Europoslanci však zdôrazňujú, že zodpovednosť sa musí rozšíriť aj nad rámec najvyššieho ruského vedenia a musí zahŕňať celý reťazec páchateľov a spolupáchateľov zodpovedných za vykonávanie týchto zločinov.
Uznesenie tiež podporuje úzku spoluprácu medzi rôznymi aktérmi vrátane Europolu, Eurojustu a ukrajinského ombudsmana pri zhromažďovaní informácií a vyhľadávaní nezákonne premiestnených detí.
Text bol prijatý v pomere hlasov 536 k ôsmim, kým 37 poslancov sa hlasovania zdržalo.
Dokument ostro odsudzuje systematické deportácie, násilné presuny, nezákonné adopcie, nútenú rusifikáciu, indoktrináciu a militarizáciu ukrajinských detí zo strany Ruska počas vojny proti Ukrajine.
Uznesenie požaduje okamžité zastavenie týchto praktík a opätovne pripomína plnú zodpovednosť Ruska za dodržiavanie práv detí pod jeho kontrolou.
Europoslanci vyzývajú Rusko, aby okamžite, bezpečne a bezpodmienečne vrátilo všetky deportované a násilne presunuté ukrajinské deti z území kontrolovaných Ruskom späť na neokupovanú Ukrajinu. Trvajú na tom, že návrat detí je povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného práva a nikdy nesmie byť použitý ako vyjednávací nástroj ani podmienený územnými ústupkami, výmenou zajatcov či inými politickými dohodami.
Podľa uznesenia bolo k septembru 2026 overených 20.651 prípadov deportácií a násilných presunov ukrajinských detí Ruskom, pričom pod ruskou okupáciou naďalej zostáva odhadom 1,6 milióna ukrajinských detí.
Dokument tiež uvádza, že k 28. októbru 2026 sa doteraz podarilo vrátiť 2752 ukrajinských detí, ktoré boli deportované, násilne premiestnené alebo zachránené z území okupovaných Ruskom.
Europoslanci súčasne dôrazne trvajú na tom, že bezpečný a bezpodmienečný návrat všetkých nezákonne deportovaných a násilne presunutých ukrajinských detí predstavuje nielen naliehavú humanitárnu nevyhnutnosť, ale zostáva aj ústredným bodom medzinárodného úsilia o vyvodenie zodpovednosti za zločiny spáchané Ruskom počas vojny. Podľa europoslancov musí byť hlavnou prioritou vo všetkých diplomatických iniciatívach a rokovaniach týkajúcich sa akejkoľvek skutočnej mierovej dohody, ktorá ukončí ruskú útočnú vojnu.
Poslanci zdôrazňujú, že žiadny trvalý mier nemôže prehliadať práva týchto detí ani zodpovednosť osôb, ktoré tieto práva porušili.
Europarlament zároveň vyzýva členské štáty EÚ, aby posilnili praktickú spoluprácu s Ukrajinou, medzinárodnými partnermi a organizáciami s cieľom urýchliť identifikáciu, dokumentovanie, vyhľadávanie a návrat všetkých nezvestných a deportovaných ukrajinských detí, ako aj naďalej rozširovali existujúce sankcie EÚ voči predstaviteľom a subjektom zodpovedným za deportácie detí.
EP zároveň opätovne vyjadril plnú podporu Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), jeho činnosti a zatykačom vydaným na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za vojnový zločin nezákonnej deportácie a presunu ukrajinských detí. Europoslanci však zdôrazňujú, že zodpovednosť sa musí rozšíriť aj nad rámec najvyššieho ruského vedenia a musí zahŕňať celý reťazec páchateľov a spolupáchateľov zodpovedných za vykonávanie týchto zločinov.
Uznesenie tiež podporuje úzku spoluprácu medzi rôznymi aktérmi vrátane Europolu, Eurojustu a ukrajinského ombudsmana pri zhromažďovaní informácií a vyhľadávaní nezákonne premiestnených detí.