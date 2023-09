V Essene demontovali sochu kardinála,ktorý bol obvinený zo zneužívania

Socha essenského kardinála Franza Hengsbacha visí na žeriave pred Essenskou katedrálou po tom, čo bola v pondelok 25. septembra 2023 v nemeckom Essene rozobratá a naložená na nákladné auto. Foto: TASR/AP

Essen 25. septembra (TASR) — Sochu postavenú v roku 2011 v západonemeckom meste Essen na pamiatku zosnulého nemeckého kardinála Franza Hengsbacha v pondelok demontovali spred miestnej katedrály. Dôvodom pre demontáž sochy sú obvinenia zo sexuálneho zneužívania, ktorých sa tento kňaz za svojho života dopustil a ktoré boli zverejnené len nedávno. Na svojom webe o tom informoval týždenník Der Spiegel.Na mieste, kde socha - dielo sochárky Silke Rehbergovej - od roku 2011 stála, vznikne pamätník obetiam sexuálneho zneužívania, informovala už minulý týždeň agentúra DPA s odvolaním sa na Thomasa Zandera, dekana katedrály mesta Essen.Kontroverzia okolo sochy, ktorá stála v bezprostrednej blízkosti essenskej katedrály, sa rozpútala minulý utorok, keď diecézy Essen a Paderborn oznámili, že začali vyšetrovanie najmenej troch obvinení zo sexuálneho zneužívania vznesených proti Hengsbachovi.Dve z obvinení pochádzajú z 50. a 60. rokov. V prvom prípade Hengsbach údajne zneužil 16-ročné dievča. Došlo k tomu v roku 1954, keď bol pomocným biskupom v Paderborne. Druhý prípad sa datuje do roku 1967, keď počas svojho pôsobenia v Essene, keď už bol biskupom, údajne napadol inú ženu. Tretie obvinenie bolo vznesené v októbri 2022, teda až po kardinálovej smrti.Minulý týždeň essenská diecéza vyzvala veriacich, aby ju kontaktovali, ak majú poznatky o ďalších možných prípadoch zneužívania.Hovorca diecézy v pondelok ráno uviedol, že sa objavili nové podozrenia zo zneužívania. Podobne sa v nedeľu večer v televízii WDR vyjadril aj súčasný essenský biskup Franz-Josef Overbeck. Nové prípady sa teraz preverujú, uviedol hovorca diecézy.Hengsbach, ktorého vymenovali za kardinála v roku 1988, bol jedným z najznámejších duchovných v Nemecku. V roku 1958 stál pri zrode essenskej diecézy, ktorú viedol až do svojej smrti v roku 1991. Bol spoluzakladateľom katolíckej organizácie Adveniat a 17 rokov pôsobil aj ako biskup nemeckej armády.Ak by sa obvinenia voči Hengsbachovi ukázali ako pravdivé, stal by sa prvým vysoko postaveným duchovným v Nemecku uznaným za vinného zo sexuálneho napadnutia, informovala stanica Deutsche Welle.