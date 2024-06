V Essene došlo k potýčkam medzi políciou a demonštrantmi

Berlín 29. júna (TASR) - Potýčky medzi policajtmi a demonštrantmi vypukli v sobotu ráno v nemeckom meste Essen, kde sa cez víkend koná snem krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), na ktorom budú stranícki delegáti voliť nové vedenie. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry DPA.



Veľká skupina demonštrantov sa pokúsila preraziť policajný kordón približne o 5.45 h SELČ, uviedla hovorkyňa polície. Policajti boli nútení zasiahnuť slzotvorným plynom a obuškami, dodala. Zatiaľ nebolo známe, koľko ľudí sa zranilo.



Polícia predpokladá, že do západonemeckého Essenu príde počas víkendového snemu AfD viac ako 100.000 protestujúcich. Nemecké úrady očakávajú, že väčšina demonštrácii bude pokojná. Zároveň však vyjadrili obavy, že by sa ľavicoví extrémisti mohli pokúsiť narušiť snem násilnými prostriedkami.



Snem strany AfD sa bude konať v oblasti Rüttenscheid južne od centra mesta. Ľavicové skupiny avizovali, že sa delegátom AfD pokúsia zablokovať vstup do dejiska snemu.