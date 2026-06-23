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V Estónsku našli havarovaný DRON s piatimi kilogramami výbušnín
Predpokladá sa, že toto bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru členského štátu EÚ a NATO ešte začiatkom júna.
Autor TASR
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Riga 23. júna (TASR) - V juhovýchodnom Estónsku sa našiel dron nesúci približne päť kilogramov výbušnín, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA.
Predpokladá sa, že toto bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru členského štátu EÚ a NATO ešte začiatkom júna. Našiel ho miestny obyvateľ pri kosení vysokej trávy na poli v obci Ruge neďaleko hraníc s Lotyšskom a Ruskom.
Ďalšie trosky sa našli na neďalekom strome, z ktorého sa dron podľa všetkého zrútil, uviedol pre estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR šéf Estónskej bezpečnostnej polície Harrys Puusepp.
Podľa Puuseppa sa dron pravdepodobne zrútil 3. júna počas ukrajinského útoku na ciele v Rusku. Estónske systémy protivzdušnej obrany vtedy zaznamenali viacero vzdušných objektov, čo viedlo k vyslaniu stíhačiek NATO do pohotovostného zásahu. Krátko nato však signál dronu zmizol - zhruba v blízkosti miesta, kde boli neskôr nájdené jeho trosky.
Puusepp informoval, že nález trosiek dronu bol nahlásený 10. júna. Následne miesto nálezu preskúmali vyšetrovatelia. Úrady uviedli, že daná situácia pre verejnosť nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo. Dodal, že incident bol nahlásený neskôr, lebo v oblasti sa konalo rozsiahle vojenské cvičenie.
Ukrajinská armáda v posledných týždňoch opakovane útočí na ciele na severozápade Ruska, v blízkosti estónskych hraníc. Počas takýchto operácií sa podľa správ niektoré drony odchýlili od plánovanej trasy, vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru a zrútili sa.
Po útokoch na ruskú prístavnú a vojenskú infraštruktúru Moskva opakovane obvinila Estónsko, ako aj Lotyšsko a Litvu, že umožňujú ukrajinskej armáde, aby využívala ich vzdušný priestoru na svoje bojové operácie. Vlády v Tallinne, Rige a Vilniuse tieto obvinenia dôrazne odmietli ako ničím nepodložené dezinformácie.
Predpokladá sa, že toto bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru členského štátu EÚ a NATO ešte začiatkom júna. Našiel ho miestny obyvateľ pri kosení vysokej trávy na poli v obci Ruge neďaleko hraníc s Lotyšskom a Ruskom.
Ďalšie trosky sa našli na neďalekom strome, z ktorého sa dron podľa všetkého zrútil, uviedol pre estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR šéf Estónskej bezpečnostnej polície Harrys Puusepp.
Podľa Puuseppa sa dron pravdepodobne zrútil 3. júna počas ukrajinského útoku na ciele v Rusku. Estónske systémy protivzdušnej obrany vtedy zaznamenali viacero vzdušných objektov, čo viedlo k vyslaniu stíhačiek NATO do pohotovostného zásahu. Krátko nato však signál dronu zmizol - zhruba v blízkosti miesta, kde boli neskôr nájdené jeho trosky.
Puusepp informoval, že nález trosiek dronu bol nahlásený 10. júna. Následne miesto nálezu preskúmali vyšetrovatelia. Úrady uviedli, že daná situácia pre verejnosť nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo. Dodal, že incident bol nahlásený neskôr, lebo v oblasti sa konalo rozsiahle vojenské cvičenie.
Ukrajinská armáda v posledných týždňoch opakovane útočí na ciele na severozápade Ruska, v blízkosti estónskych hraníc. Počas takýchto operácií sa podľa správ niektoré drony odchýlili od plánovanej trasy, vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru a zrútili sa.
Po útokoch na ruskú prístavnú a vojenskú infraštruktúru Moskva opakovane obvinila Estónsko, ako aj Lotyšsko a Litvu, že umožňujú ukrajinskej armáde, aby využívala ich vzdušný priestoru na svoje bojové operácie. Vlády v Tallinne, Rige a Vilniuse tieto obvinenia dôrazne odmietli ako ničím nepodložené dezinformácie.