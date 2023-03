V Estónsku sa začali parlamentné voľby

Tallinn 5. marca (TASR) - V Estónsku sa v nedeľu ráno začali parlamentné voľby. Prieskumy favorizujú na víťazstvo liberálnu Estónsku reformnú stranu (ER) súčasnej premiérky Kaje Kallasovej. Jej hlavným vyzývateľom je krajne pravicová Estónska konzervatívna ľudová strana (EKRE), čo môže podľa agentúr Reuters a DPA výrazne skomplikovať zostavovanie koalície, informuje TASR.



V tejto pobaltskej krajine, ktorá je členom EÚ a NATO, sa o 101 kresiel v zákonodarnom zbore Riigikogu uchádza celkovo deväť politických strán, z ktorých žiadna by nemala získať nadpolovičnú väčšinu.



Hlasovať môže 965.000 oprávnených voličov, z ktorých viac než tretina využila možnosť odovzdať hlas vopred elektronicky, vrátane premiérky Kallasovej. Práve Estónsko je priekopníkom internetového hlasovania, ktoré ako prvá európska krajina po prvý raz využilo pri voľbách v roku 2005.



Podľa prieskumov by mala najviac hlasov získať Kallasovej proeurópska strana ER, ktorá je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu jedným z najvýraznejších podporovateľov Kyjeva. Otázne však je, či si so svojimi súčasnými koaličnými partnermi – konzervatívnou stranou Isamaa (Vlasť) a Sociálnodemokratickou stranou (SDE) – dokáže udržať parlamentnú väčšinu, upozorňuje DPA.



Druhý najvyšší počet hlasov by podľa prieskumov mala získať opozičná strana EKRE, ktorá chce obmedziť prijímanie utečencov z Ukrajiny a nesúhlasí tiež s prechodom Estónska na udržateľnejšie zdroje energií. Kallasová spoluprácu s EKRE vylúčila.



Volebné miestnosti budú v Estónsku otvorené do 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ). Prvé oficiálne výsledky sa očakávajú v noci na pondelok.