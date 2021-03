V Estónsku sa začne mesačný lockdown, šíri sa tam britský variant

Tallinn 9. marca (TASR) - V Estónsku sa začne od štvrtka 11. marca mesačný lockdown. Bude to pokus o zastavenie šírenia britského variantu koronavírusu. V pondelok neskoro večer to oznámila estónska premiérka Kaja Kallasová, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Vyučovanie na školách sa takmer úplne zmení na dištančné vzdelávanie, zatvoria sa reštaurácie, kaviarne a maloobchodné predajne - výnimku budú mať iba obchody ponúkajúce nevyhnutný tovar.



Podľa nových pravidiel bude zakázané aj športovanie vo vnútorných zariadeniach.



"Situácia s ochorením COVID-19 je v Estónsku extrémne kritická. Musí sa to riešiť rýchlo. Rozhodli sme sa čo najviac zatvoriť krajinu," uviedla Kallasová v televíznom príhovore. "To všetko sa deje v mene zníženia kontaktov medzi ľuďmi a prerušenia reťaze nákazy," dodala.



Nové obmedzenia súvisia s rýchlym šírením britského variantu koronavírus. Podľa Kallasovej tento variant najnovšie zistili v 98 percentách všetkých analyzovaných vzoriek.



Krajina s 1,9 milióna obyvateľov má v súčasnosti jeden z najvyšších počtov infikovaných v Európe, uviedlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).



Od 23. februára zaznamenáva každý deň vyše 1000 nových prípadov infekcie koronavírusom.



Vláda v Tallinne v reakcii na nárast nakazených už predtým sprísnila obmedzenia, ktoré boli dlho voľnejšie než v susednej Litve a Lotyšsku.



Estónsko zaznamenalo od začiatku pandémie celkovo vyše 76.000 prípadov nákazy koronavírusom a 667 súvisiacich úmrtí.



Britský variant koronavírusu sa pokladá za nákazlivejší než pôvodný patogén. Premiérka povedala, že podľa jej informácií sa v Estónsku šíri viac, než sa predpokladalo.



Kallasová išla v piatok 5. marca preventívne do karantény, pretože bola v kontakte s osobou infikovanou koronavírusom.