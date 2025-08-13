< sekcia Zahraničie
Poliak sa pokúsil preplávať z Estónska do Ruska na matraci
Pri zadržaní mal pri sebe predmety so symbolmi vyjadrujúcimi podporu ruskej invázii na Ukrajinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tallinn 13. augusta (TASR) - Estónska pohraničná stráž minulý týždeň zadržala muža, ktorý sa pokúšal preplávať hraničnú rieku Narva na nafukovacom matraci a dostať do Ruska. Podľa tamojších orgánov sa muž chcel pravdepodobne pripojiť k ruskej armáde vo vojne proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa informácií generálnej prokuratúry v Tallinne zverejnených v stredu išlo o 49-ročného poľského občana, ktorý sa rieku pokúsil prekročiť krátko po polnoci ešte 5. augusta. Pri zadržaní mal pri sebe predmety so symbolmi vyjadrujúcimi podporu ruskej invázii na Ukrajinu. Počiatočné informácie naznačujú, že muž pricestoval do Estónska zo Srbska.
Estónske úrady k prípadu nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti. V oficiálnom stanovisku dodali, že muža z bezpečnostných dôvodov vzali do väzby na dva mesiace. V súvislosti s týmto prípadom začal Tallinn trestné stíhanie pre podozrenie z účasti na agresívnom konaní cudzieho štátu alebo z podpory takéhoto konania.
Podľa informácií generálnej prokuratúry v Tallinne zverejnených v stredu išlo o 49-ročného poľského občana, ktorý sa rieku pokúsil prekročiť krátko po polnoci ešte 5. augusta. Pri zadržaní mal pri sebe predmety so symbolmi vyjadrujúcimi podporu ruskej invázii na Ukrajinu. Počiatočné informácie naznačujú, že muž pricestoval do Estónska zo Srbska.
Estónske úrady k prípadu nezverejnili žiadne ďalšie podrobnosti. V oficiálnom stanovisku dodali, že muža z bezpečnostných dôvodov vzali do väzby na dva mesiace. V súvislosti s týmto prípadom začal Tallinn trestné stíhanie pre podozrenie z účasti na agresívnom konaní cudzieho štátu alebo z podpory takéhoto konania.