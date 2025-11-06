< sekcia Zahraničie
V Etiópii sa rozhorel konflikt medzi zväzovými štátmi Afarsko a Tigraj
AFP pripomenula, že severoetiópsky zväzový štát Tigraj bol v rokoch 2020-22 dejiskom občianskej vojny proti ústrednej vláde.
Autor TASR
Addis Abeba 6. novembra (TASR) - Vedenie etiópskeho zväzového štátu Afarsko obvinilo Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) z násilného prevzatia kontroly nad šiestimi dedinami a útoku na civilistov, ktorí sa ocitli pod paľbou z mínometov a ťažkého delostrelectva. S odvolaním sa na afarské úrady o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP, ktorá poznamenala, že ide o najnovší prejav vnútorného konfliktu v rozdrobenej Etiópii, píše TASR.
AFP pripomenula, že severoetiópsky zväzový štát Tigraj bol v rokoch 2020-22 dejiskom občianskej vojny proti ústrednej vláde. Tento konflikt si vyžiadal odhadom 600.000 obetí.
TPLF zatiaľ nereagoval na žiadosti AFP o komentár. Afarské vedenie neposkytlo žiadne údaje o obetiach či ďalšom vývoji situácie. Uviedlo len, že tigrajské jednotky zaútočili v okrese Megale, kde na civilistov - pastierov spustili paľbu z ťažkých zbraní. Afarské úrady varovali, že ak tieto útoky budú pokračovať, budú svojich obyvateľov a ich majetok chrániť.
Strane TPLF, ktorá dominovala v etiópskej politike približne 30 rokov, volebná komisia v máji zakázala politickú činnosť. Podľa komisie totiž strana predstavovala hrozbu pre mierový proces v krajine. Rozhodnutie prišlo zároveň po niekoľkomesačnom období napätia v Tigraji.
Etiópske ministerstvo zahraničných vecí v októbri v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi obvinilo TPLF z nadväzovania väzieb so susednou Eritreou a z „aktívnej prípravy na vedenie vojny proti Etiópii“.
Vláda v Addis Abebe tiež obviňuje Eritreu a TPLF z financovania a riadenia ozbrojených skupín v Amharsku, kde etiópska federálna armáda tiež čelí povstalcom, pričom už niekoľko rokov.
V reakcii na tento vývoj situácie etiópske ministerstvo financií zrušilo vyplatenie viac ako dvoch miliárd birrov (13,1 milióna eur) pre Tigraj.
„Žiaľ, veľká časť rozpočtu prideleného pre Tigraj sa odkláňa na vojenské účely, čo poškodzuje región a spôsobuje utrpenie bežným ľuďom,“ povedal premiér Abiy minulý týždeň v parlamente.
Štát Tigraj, v ktorom žije približne šesť miliónov ľudí, je finančne vyčerpaný. Po občianskej vojne je stále vysídlených vyše milión jeho niekdajších obyvateľov.
Medzi Etiópiou a Eritreou panuje napätie, odkedy Eritrea v roku 1993 získala nezávislosť. V rokoch 1998 až 2000 medzi nimi vypukla pohraničná vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc mŕtvych. V roku 2018 podpísali mierovú dohodu, pričom eritrejské sily sa následne v rokoch 2020-22 zapojili do spomínanej vojny v etiópskom regióne Tigraj.
Hoci mierová dohoda - bez účasti Eritrey - ukončila boje, eritrejské jednotky zostávajú v Tigraji dodnes.
AFP pripomenula, že severoetiópsky zväzový štát Tigraj bol v rokoch 2020-22 dejiskom občianskej vojny proti ústrednej vláde. Tento konflikt si vyžiadal odhadom 600.000 obetí.
TPLF zatiaľ nereagoval na žiadosti AFP o komentár. Afarské vedenie neposkytlo žiadne údaje o obetiach či ďalšom vývoji situácie. Uviedlo len, že tigrajské jednotky zaútočili v okrese Megale, kde na civilistov - pastierov spustili paľbu z ťažkých zbraní. Afarské úrady varovali, že ak tieto útoky budú pokračovať, budú svojich obyvateľov a ich majetok chrániť.
Strane TPLF, ktorá dominovala v etiópskej politike približne 30 rokov, volebná komisia v máji zakázala politickú činnosť. Podľa komisie totiž strana predstavovala hrozbu pre mierový proces v krajine. Rozhodnutie prišlo zároveň po niekoľkomesačnom období napätia v Tigraji.
Etiópske ministerstvo zahraničných vecí v októbri v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi obvinilo TPLF z nadväzovania väzieb so susednou Eritreou a z „aktívnej prípravy na vedenie vojny proti Etiópii“.
Vláda v Addis Abebe tiež obviňuje Eritreu a TPLF z financovania a riadenia ozbrojených skupín v Amharsku, kde etiópska federálna armáda tiež čelí povstalcom, pričom už niekoľko rokov.
V reakcii na tento vývoj situácie etiópske ministerstvo financií zrušilo vyplatenie viac ako dvoch miliárd birrov (13,1 milióna eur) pre Tigraj.
„Žiaľ, veľká časť rozpočtu prideleného pre Tigraj sa odkláňa na vojenské účely, čo poškodzuje región a spôsobuje utrpenie bežným ľuďom,“ povedal premiér Abiy minulý týždeň v parlamente.
Štát Tigraj, v ktorom žije približne šesť miliónov ľudí, je finančne vyčerpaný. Po občianskej vojne je stále vysídlených vyše milión jeho niekdajších obyvateľov.
Medzi Etiópiou a Eritreou panuje napätie, odkedy Eritrea v roku 1993 získala nezávislosť. V rokoch 1998 až 2000 medzi nimi vypukla pohraničná vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc mŕtvych. V roku 2018 podpísali mierovú dohodu, pričom eritrejské sily sa následne v rokoch 2020-22 zapojili do spomínanej vojny v etiópskom regióne Tigraj.
Hoci mierová dohoda - bez účasti Eritrey - ukončila boje, eritrejské jednotky zostávajú v Tigraji dodnes.