Amnesty International upozorňuje na balík reforiem v Etiópii

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Z dostupných informácií vyplýva, že legislatíva dáva vláde väčšiu kontrolu nad správnou radou Organizácie občianskej spoločnosti (ACSO).

Autor TASR
Addis Abeba 19. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International upozorňuje na balík reforiem v Etiópii, ktorý mení fungovanie vládou kontrolovaného orgánu dohliadajúceho na subjekty v rámci angažovanej občianskej spoločnosti. Podľa Amnesty tieto zmeny ohrozujú občiansky sektor v krajine, uvádza TASR.

Ako s odvolaním sa na vyhlásenie Amnesty v utorok informovala agentúra AFP, návrh zákona vzniká v utajení a neverejné sú aj konzultácie o ňom. Z dostupných informácií vyplýva, že legislatíva dáva vláde väčšiu kontrolu nad správnou radou Organizácie občianskej spoločnosti (ACSO).

ACSO má v súčasnosti 11 členov – sedem zastupuje občiansku spoločnosť a štyria vládu. Navrhované zmeny by počet členov znížili na sedem a päť z nich by delegovala vláda, pričom pre občiansku spoločnosť by zostali len dve miesta.

Dodatok k legislatíve zavádza aj klauzulu, podľa ktorej môže ACSO zamietnuť žiadosti o registráciu, ak je organizácia-žiadateľ „považovaná za hrozbu pre národnú bezpečnosť“. Amnesty varovala, že takéto ustanovenie môže otvoriť dvere svojvoľným rozhodnutiam a predstavuje výrazný krok späť v ochrane ľudských práv v Etiópii.

Etiópia, ktorá má približne 130 miliónov obyvateľov, je v posledných rokoch často kritizovaná za potláčanie odporcov vlády. Po nástupe premiéra Abiya Ahmeta v roku 2018 bola pritom Etiópia oceňovaná za svoju otvorenosť. V posledných mesiacoch však bola činnosť niekoľkých mimovládnych organizácií pozastavená a viacerí novinári kritickí k vláde boli zadržaní.
