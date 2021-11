V Etiópii zadržali 16 zamestnancov OSN

New York 9. novembra (TASR) - V etiópskej metropole Addis Abeba zadržali 16 miestnych zamestnancov Organizácie Spojených národov (OSN) po tom, ako vláda vykonala razie zamerané na etnických Tigrajcov, informovala agentúra AFP.



K zadržaniu zamestnancov OSN došlo len niekoľko dní po tom, ako etiópsky štát Tigraj navštívil predstaviteľ OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. Podľa rôznych zdrojov odviedli niekoľkých zamestnancov OSN priamo z ich domovov.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric uviedol, že zadržaných je 16 zamestnancov OSN etiópskej štátnej príslušnosti, pričom ďalších šiestich už medzičasom prepustili.



"Úzko spolupracujeme s etiópskou vládou, aby sme zaistili ich prepustenie... Pokiaľ viem, zatiaľ sme nedostali žiadne vysvetlenie toho, prečo boli zadržaní," uviedol Dujarric.



Vzťahy medzi etiópskou vládou a OSN sú napäté od začiatku konfliktu v Etiópii, ktorý podľa OSN pripravil o život tisíce ľudí. Státisíce miestnych obyvateľov sú na pokraji hladomoru pre de facto humanitárnu blokádu Tigraja.



V septembri etiópska vláda z krajiny tiež vyhostila siedmych vysokopostavených predstaviteľov OSN za to, že sa "miešali" do vnútorných záležitostí Etiópie.



Etiópskej armáde sa najprv podarilo povstalcov zatlačiť, v posledných týždňoch však bojovníci Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF) výrazne postúpili a ovládli viaceré mestá vrátane strategicky dôležitého Dessie v regióne Amhara, ktorý susedí s Tigrajom.



Konflikt vypukol vlani v novembri, keď oddiely spriaznené s TPLF obsadili vojenské základne v Tigraji. Centrálna vláda odpovedala posilnením vojenskej prítomnosti v oblasti.



Etiópska vláda vyhlásila minulý týždeň v krajine výnimočný stav po tom, čo tigrajské jednotky pohrozili postupom na hlavné mesto.



Hrozba nového postupu povstalcov podnietila zahraničných emisárov, aby sa pokúsili sprostredkovať urovnanie tohto konfliktu.