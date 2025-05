V Etiópii zakázali činnosť opozičnej strany zo štátu Tigraj

Addis Abeba 15. mája (TASR) - Etiópska opozičná strana Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) vo štvrtok kritizovala smernicu volebnej komisie, ktorá jej zakazuje akúkoľvek politickú činnosť a označila ju za „vážnu hrozbu“ pre mierový proces v krajine.



Ako informovala agentúra AFP, strana TPLF listom požiadala Africkú úniu (AÚ), aby vyvinula „tlak“ na etiópsku vládu a „pozastavila“ implementáciu zákazu.



TPLF viedla revolúciu, ktorá v roku 1991 zvrhla autoritársku vládu, následnej v Etiópii vládla až do roku 2018, keď sa moci ujal premiér Abiy Ahmed, ktorý následne TPLF fakticky odsunul na vedľajšiu koľaj. V rokoch 2020-22 viedla strana TPLF v štáte Tigraj na severe Etiópie občiansku vojnu proti federálnej vláde, ktorá si vyžiadala približne 600.000 životov.



Občianska vojna sa skončila mierovou dohodou podpísanou v Pretórii v novembri 2022. V štáte Tigraj však panuje frustrácia z neschopnosti splniť jej podmienky vrátane návratu približne milióna ľudí vysídlených vojnou.



Strane TPLF, ktorá dominovala etiópskej politike približne 30 rokov, bola v stredu „formálne zrušená registrácia“ za to, že nezvolala valné zhromaždenie.



Toto rozhodnutie volebnej komisie nasledovalo po mesiacoch politického napätia v štáte Tigraj a prichádza pred voľbami, ktoré sa majú v Etiópii konať najneskôr v júni 2026.



TPLF úrady vo februári na tri mesiace pozastavili činnosť a pohrozili hnutiu aj zrušením registrácie, ak do troch mesiacov neprijme „nápravné opatrenia“. Začiatkom tohto roka sa v rámci strany TPLF odohrali vnútorne spory, ktoré viedli k odvolaniu regionálneho lídra Getachewa Redu - ten sa medzičasom pridal k federálnej vláde.



Medzičasom sa zhoršili aj vzťahy medzi Etiópiou a Eritreou, ktorá má s Tigrajom dlhú spoločnú hranicu.