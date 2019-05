V etiópskych odevných továrňach sú najhoršie mzdy v tomto odvetví

Novovybudované priemyselné parky a celá škála finančných stimulov pritiahli výrobcov niektorých známych svetových značiek - medzi nimi H&M, Gap a PVH.

Addis Abeba 7. mája (TASR) - Zamestnanci etiópskych odevných tovární sú v súčasnosti v priemere najhoršie platenou silou na svete medzi hlavnými firmami vyrábajúcimi oblečenie. Uvádza sa to v novej správe Sternovho centra pre podnikanie a ľudské práva pri Newyorskej univerzite. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AP.



Správa vyšla práve v čase, keď Etiópia ako jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík Afriky uskutočňuje ekonomický experiment - pozýva svetový odevný priemysel, aby zriadil svoje firmy v etiópskych priemyselných parkoch pribúdajúcich "ako huby po daždi", uviedla agentúra AP.



"Dychtivosť vlády prilákať zahraničné investície viedla k tomu, že propaguje najnižšiu základnú mzdu v porovnaní s ostatnými krajinami vyrábajúcimi oblečenie - teraz je táto mzda stanovená na 26 dolárov mesačne," uviedli v správe autori Paul M. Barrett a Dorothee Baumannová-Paulyová.



Pre porovnanie, čínski zamestnanci odevného priemyslu zarábajú 340 dolárov mesačne a v Keni majú mesačnú mzdu v prepočte 207 dolárov.



Novovybudované priemyselné parky a celá škála finančných stimulov pritiahli výrobcov niektorých známych svetových značiek - medzi nimi H&M, Gap a PVH. Títo producenti zamestnávajú desaťtisíce Etiópčanov v sektore, kde podľa predpovedí vlády bude jedného dňa objem predaja za miliardy dolárov.



Nová správa vychádza z návštevy priemyselného parku Hawassa, vlajkovej lode medzi takýmito parkmi, ktorý bol otvorený v júni 2017 v južnej Etiópii a v súčasnosti zamestnáva 25.000 ľudí. Etiópski lídri sa často chvália týmto priemyselným parkom 225 kilometrov južne od metropoly Addis Abeba a pozývajú tam vplyvných zahraničných predstaviteľov.



Podľa spomínanej správy väčšina mladých etiópskych zamestnancov sotva so mzdou vystačí do konca mesiaca a nie sú schopní podporovať členov rodiny.



"Nespokojní zamestnanci, pomerne slabo vyškolení, protestujú štrajkami alebo podávaním hromadných výpovedí. Produktivita v továrňach v priemyselnom parku Hawassa je typicky nízka, pričom rozčarovanie a odovzdanosť sú mimoriadne citeľné," píše sa v správe.



Prevádzku tovární tiež často nečakane preruší etiópska politika. "Etiópska vláda by mala riešiť etnické napätie v Hawasse a na iných miestach," upozorňuje správa.



Autori vyzývajú vládu, aby zaviedla do praxe dlhodobý ekonomický plán na posilňovanie odevného priemyslu a aj minimálnu mzdu, ktorá zaistí dôstojné životné podmienky.