Odborníci: V EÚ je stále veľký problém hluk a znečistenie ovzdušia

Brusel/Luxemburg 15. januára (TASR) - Znečistenie miest je stále veľkou environmentálnou hrozbou pre zdravie v EÚ. Upozornil na to v stredajšej správe Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori zdôraznili, že európske mestá sú príliš hlučné a znečistenie ovzdušia zostáva príliš vysoké, čo je osobitný dôvod na obavy, keďže EÚ a jej členské štáty musia v nadchádzajúcich rokoch zintenzívniť svoje úsilie, aby splnili prísnejšie environmentálne normy.



Tri štvrtiny občanov EÚ žijú v mestských oblastiach a sú vystavení znečisteniu ovzdušia a hluku. Podľa Európskej environmentálnej agentúry na znečistenie ovzdušia v Európe zomrie každoročne najmenej 250.000 ľudí. Dlhodobé vystavenie nadmerným hladinám hluku môže mať nepriaznivé účinky na zdravie, ako sú poruchy spánku, úzkosť, kognitívne postihnutie a problémy s duševným zdravím, čo má za následok 48.000 nových prípadov srdcových ochorení a 12.000 predčasných úmrtí v Európe ročne.



EÚ zaviedla pravidlá na ochranu svojich 450 miliónov občanov pred znečistením ovzdušia a znečistením hlukom. Európska komisia na podporu cieľov v oblasti čistého ovzdušia zmobilizovala 46,4 miliardy eur na obdobie 2014 - 2020 a 185,5 miliardy eur na obdobie 2021 - 2027.



"EÚ a jej členské štáty si musia uvedomiť, že ambiciózne ciele nemožno dosiahnuť bez značného dodatočného úsilia," uviedol v správe pre médiá Klaus-Heiner Lehne, člen EDA zodpovedný za tento audit.



Podľa EDA sa kvalita ovzdušia v EÚ celkovo zlepšila, ale veľkým problémom je znečistenie ovzdušia - najmä koncentrácia oxidu dusičitého (NO2) spôsobená automobilmi a nákladnými vozidlami.



V roku 2022 desať členských štátov prekračovalo súčasný limit EÚ pre oxid dusičitý. Normy EÚ sa v oblasti kvality ovzdušia čoskoro sprísnia a mestá v EÚ budú musieť zvýšiť úsilie o splnenie nových noriem.



Hluk v mestách sa podľa audítorov často prehliada a tvrdia, že posudzovanie pokroku pri znižovaní tohto druhu znečistenia v EÚ je prakticky nemožné. Väčšina členských štátov má nedostatky a oneskorenia v monitorovaní hluku.



Audítori skonštatovali, že cieľ nulového znečistenia do roku 2030, ktorým je 30-percentné zníženie počtu ľudí poškodených hlukom z dopravy, nebude splnený. Poklesne prinajlepšom o 19 % a v najhoršom prípade by sa mohol do roku 2030 zvýšiť o 3 %.



Mestá nemajú účinné riešenia proti znečisteniu ovzdušia a hluku, keď občania často protestujú proti "zeleným" alebo nízkoemisným zónam a tvrdia, že sú diskriminačné alebo obmedzujú voľný pohyb.



Audítori takisto zistili, že postup Európskej komisie v prípade nesplnenia povinnosti mestských samospráv je zdĺhavý proces a nie je vždy účinný pri zabezpečovaní toho, aby kontrolované mestá dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa znečistenia ovzdušia a znečistenia hlukom.