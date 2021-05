V EÚ podali viac ako 200 miliónov dávok vakcín proti COVID-19

Brusel 18. mája (TASR) - Obyvateľom Európskej únie podali do utorka už najmenej 200 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje zdravotníckych úradov jednotlivých členských krajín.



Tento míľnik podľa AFP potvrdzuje, že Európskej únii by sa malo podariť dosiahnuť svoj cieľ - zaočkovať do konca júla 70 percent dospelej populácie. To predstavuje približne 225 miliónov z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ.



Úplne zaočkovaných bolo v Únii najmenej 52,9 milióna ľudí, čo predstavuje 11,8 percenta populácie EÚ. Tieto osoby dostali obe dávky vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a spoločností Moderna a AstraZeneca, alebo vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson, ktorá sa podáva len v jednej dávke.



Na čele rebríčka jednotlivých členských krajín je Malta, kde už úplne zaočkovali 32,5 percenta obyvateľov. Naopak, v Bulharsku je to len 6,1 percenta.



Spomedzi krajín EÚ s najvyšším počtom obyvateľov Španielsko úplne zaočkovalo 15,4 percenta ľudí, Taliansko 14,6, Francúzsko 13,5 a Nemecko 1,1.



Na celom svete podľa údajov AFP podali 1,5 miliardy dávok vakcín. Izrael úplne zaočkoval 59 percent svojich obyvateľov, USA 35 percent a Británia 30.