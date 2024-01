V EÚ sa dohodli na návrhu využiť časť ruských aktív na pomoc Ukrajine

Brusel 30. januára (TASR) - Európska únia pripravuje prevzatie výnosov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky a mechanizmus, ktorý zabezpečí, že tieto prostriedky zostanú Ukrajine. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



"Veľvyslanci členských krajín EÚ sa v zásade dohodli na návrhu o využití neočakávaných ziskov spojených so zamrazenými aktívami na podporu obnovy Ukrajiny," uviedlo na sociálnej sieti X belgické predsedníctvo v Rade EÚ.



Tento krok musí byť ešte oficiálne schválený a písomne prijatý. Diplomatické zdroje uviedli, že na základe dohodnutého postupu sa najskôr zabezpečí oddelenie mimoriadneho príjmu od zvyšku aktív, píše DPA. Časť fondov bude následne presunutá Ukrajine. Na to je však ešte potrebné vytvoriť právny dokument.



Európska únia, Spojené štáty, Japonsko a Kanada zmrazili po invázii Ruska na Ukrajinu aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote zhruba 300 miliárd USD (275,94 miliardy eur). V Európe sa z tohto objemu nachádza približne 200 miliárd USD, z toho väčšina v Belgicku v správe klíringovej spoločnosti Euroclear.



Skonfiškovanie ruských aktív a ich poskytnutie Kyjevu by zmiernilo finančný tlak na západné štáty. Predstavitelia Európskej únie však upozorňujú na právne riziká.