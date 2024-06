V EÚ sa dohodli na rokovacích rámcoch pre Ukrajinu a Moldavsko

Brusel 15. júna (TASR) - Veľvyslanci EÚ sa v zásade dohodli na rokovacích rámcoch pre prístupové rozhovory Ukrajiny a Moldavska, oznámilo v piatok večer belgické predsedníctvo Rady Európskej únie. Ich rozhodnutie sa má formálne dokončiť na zasadnutí ministrov EÚ na budúci týždeň, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Dohoda o začatí prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom je dôležitým signálom najmä pre Kyjev. Prichádza deň pred začiatkom mierovej konferencie o Ukrajine vo Švajčiarsku, ktorej cieľom je získať čo najširšiu medzinárodnú podporu pre ukrajinský mierový plán s úplným stiahnutím Ruska z ukrajinského územia.



Kyjev požiadal o členstvo v EÚ vo februári 2022 po tom, ako Rusko vystupňovalo dlhotrvajúci konflikt na východe Ukrajiny začatím rozsiahlej invázie do krajiny.



Moldavsko, kde proruský separatistický región Podnestersko predstavuje trvalý bezpečnostný problém od vojny na začiatku 90. rokov 20. storočia, požiadalo o vstup o mesiac neskôr. Gruzínsko, ktoré v roku 2008 viedlo vojnu s Ruskom, tiež podalo žiadosť o členstvo v EÚ v marci 2022.



Lídri EÚ oficiálne uznali Ukrajinu a Moldavsko za kandidátov na členstvo pred rokom, v júni 2023. V decembri 2023 udelili Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny a zároveň súhlasili so začatím prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Ďalšími oficiálnymi kandidátmi sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.



Európska komisia pred týždňom uviedla, že považuje všetky podmienky na začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom za splnené. Medzi ne patria opatrenia na boj proti korupcii, zlepšenie ochrany národnostných menšín a obmedzenie politického vplyvu oligarchov.



O začatí prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom sa v zásade rozhodlo už na samite EÚ minulý rok v decembri, hoci vtedy bolo dohodnuté, že pred začatím rokovaní musia byť splnené všetky reformné požiadavky. Ďalším predpokladom bol súhlas všetkých štátov EÚ s rokovacím rámcom, ktorý stanovuje usmernenia a zásady pre prístupové rozhovory.



Nie je však jasné, ako dlho potrvá, kým dôjde k pripojeniu týchto krajín k EÚ po začatí rokovaní. Turecko sa stalo kandidátskou krajinou už v roku 1999 a v súčasnosti je od členstva vzdialené viac ako ktorákoľvek iná kandidátska krajina, a to z dôvodu neúspechov v oblasti právneho štátu.



Ďalším problémom pre Ukrajinu je, že v súčasnosti je nemožné, aby sa stala členom EÚ pred skončením vojny s Ruskom, pretože Kyjev by potom mohol požiadať o vojenskú pomoc podľa Článku 42, ods. 7 Zmluvy o EÚ, čím by sa Únia stala stranou vojny.