V EÚ už funguje spoločná rezerva zdravotníckeho vybavenia

Brusel 4. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v priebehu minulého týždňa doručili cez systém rescEU do Španielska, Talianska a Chorvátska dodávky ochranných rúšok typu FFP2. Išlo o materiál dodaný z vôbec prvej spoločnej európskej rezervy zdravotníckeho vybavenia, ktorá vznikla v apríli na pomoc krajinám postihnutým pandémiou nového koronavírusu.



Pred dvoma týždňami cez rescEU ako súčasť mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany zaslali do Talianska prvú dávku rúšok typu FFP2.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá spresnil, že exekutíva EÚ nepretržite pracuje na tom, aby vybudovala rezervu zdravotníckeho vybavenia v rámci systému rescEU.



"Už sme vytvorili zásoby rúšok. Prvými krajinami, ktoré dostanú vybavenie, sú Španielsko, Taliansko a Chorvátsko, dodávky do ďalších krajín však budú nasledovať. Ďakujem Rumunsku a Nemecku za to, že sa stali prvými členskými štátmi, ktoré sú hostiteľskou krajinou pre zdravotné vybavenia v systéme rescEU," uviedol Lenarčič.



V prvých dodávkach cez spoločnú rezervu EÚ zaslali do Talianska, Španielska a Chorvátska 330.000 rúšok.



Uvedené dodávky dopĺňajú doterajší rámec pomoci v podobe vyslaných zdravotníckych tímov EÚ a rúšok a dezinfekčných prostriedkov, ktoré boli zmobilizované prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ako aj v rámci dvojstranných ponúk členských štátov.



Rumunsko a Nemecko sa prihlásili ako prvé členské štáty ochotné stať sa hostiteľmi rezerv zdravotníckeho vybavenia v systéme rescEU. Sú zodpovedné za obstarávanie vybavenia pre budúce rezervy, pričom Európska komisia v plnej sume financuje nákup osobných ochranných prostriedkov. Distribúciu vybavenia bude riadiť Koordinačné centrum EK pre reakcie na núdzové situácie, ktoré zabezpečí, že sa zdravotnícky materiál dostane tam, kde je najviac potrebný.



Na mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany participujú členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo (počas prechodného obdobia), Čierna Hora, Island, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)