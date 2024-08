V EÚ už platia modernizované pravidlá o emisiách z chovu dobytka

Brusel 5. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že v nedeľu 4. augusta v EÚ vstúpili do platnosti modernizované pravidlá o emisiách z priemyslu a chovu dobytka. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že najnovšie pravidlá pomôžu podporiť inovácie v nových a vznikajúcich technológiách a podporiť efektívnosť materiálov a dekarbonizáciu podporovaním ekologickejších postupov.



Revidovaná smernica o priemyselných emisiách zmodernizuje spôsob, akým národné a miestne orgány vydávajú povolenia prevádzkam, ktoré sú hlavným zdrojom znečistenia v celej EÚ.



V súlade s ambíciou Európskej zelenej dohody o nulovom znečistením cieľom novej smernice o priemyselných emisiách a emisiách z chovu dobytka je znížiť emisie do ovzdušia, vody a pôdy z veľkých priemyselných zariadení a najväčších fariem ošípaných a hydiny.



Posilnený zákon stavia na úspešnom povoľovacom systéme EÚ zameranom na prevenciu a kontrolu emisií, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil uplatňovanie "najlepších dostupných techník" na zníženie znečistenia. Zahŕňa nové ekonomické aktivity a dodatočné zdroje emisií a zároveň zefektívňuje povoľovací proces.



Smernica sprísňuje tiež podmienky udeľovania výnimiek a dáva orgánom lepšie právomoci v oblasti presadzovania práva.



Nová smernica po prvýkrát v environmentálnom práve EÚ uznáva právo ľudí žiadať náhradu škody na zdraví spôsobenej praktikami nezákonného znečistenia.



Lídri EÚ v oblasti priemyselných inovácií budú mať prospech z flexibilného povolenia na testovanie techník s vyšším environmentálnym výkonom.



Nové Inovačné centrum pre priemyselnú transformáciu a emisie (INCITE) bude zhromažďovať informácie o inovatívnych riešeniach na kontrolu znečistenia.



Členské štáty majú čas do 1. júla 2026 na prevedenie tejto právnej normy do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Údaje zozbierané vnútroštátnymi orgánmi budú prvýkrát oznámené novému portálu priemyselných emisií v roku 2028.