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V EÚ vstúpil do platnosti migračný pakt, Fidesz varuje pred rizikami
Podľa viacerých maďarských médií nová maďarská vláda strany Tisza vedená premiérom Péterom Magyarom v stanovenom termíne nepredložila povinný Národný implementačný plán.
Autor TASR
Budapešť 12. júna (TASR) – Skupina poslancov maďarského opozičného bloku Fidesz-KDNP v Európskom parlamente tvrdí, že migračný pakt Európskej únie, ktorý vstúpil do platnosti v piatok, predstavuje pre Maďarsko nové migračné riziká. Vládu v Budapešti vyzvali, aby jasne uviedla, či bude toto nariadenie implementovať. S odvolaním sa na server magyarnemzet.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa opozičných poslancov EP skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že migračná politika Bruselu zlyhala. O tom podľa ich názoru svedčí nárast nelegálneho prisťahovalectva, problémy s verejnou bezpečnosťou a sociálne napätie vo viacerých európskych krajinách.
Podľa viacerých maďarských médií nová maďarská vláda strany Tisza vedená premiérom Péterom Magyarom v stanovenom termíne nepredložila povinný Národný implementačný plán. Blok Fidesz-KDNP prešiel do otvoreného politického útoku a podal v parlamente návrh uznesenia na odmietnutie tejto európskej reformy.
Opozícia obviňuje vládnu stranu Tisza, že výmenou za politickú dohodu s Bruselom o postupnom uvoľňovaní zmrazených eurofondov ticho akceptovala európsku migračnú líniu, čím podľa nich zradila doterajšiu prísnu protimigračnú politiku Maďarska.
Blok Fidesz-KDNP predložil v stredu parlamentu návrh uznesenia, ktorým odmieta migračný pakt EÚ. Blok argumentuje tým, že pakt porušuje ústavnú identitu Maďarska a prekračuje kompetencie EÚ.
V návrhu sa píše, že Národné zhromaždenie by malo vyzvať Magyarov kabinet, aby využil všetky dostupné právne a politické prostriedky na zabránenie implementácie paktu. Vláda by sa mala zároveň zdržať podpory súvisiacich únijných iniciatív a nepredkladať žiadny implementačný plán súvisiaci s paktom.
Fidesz-KDNP chce v uznesení tiež presadiť vyhlásenie, že v záujme Maďarska i celej Európy je, aby migranti zostali mimo schengenských hraníc.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa opozičných poslancov EP skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že migračná politika Bruselu zlyhala. O tom podľa ich názoru svedčí nárast nelegálneho prisťahovalectva, problémy s verejnou bezpečnosťou a sociálne napätie vo viacerých európskych krajinách.
Podľa viacerých maďarských médií nová maďarská vláda strany Tisza vedená premiérom Péterom Magyarom v stanovenom termíne nepredložila povinný Národný implementačný plán. Blok Fidesz-KDNP prešiel do otvoreného politického útoku a podal v parlamente návrh uznesenia na odmietnutie tejto európskej reformy.
Opozícia obviňuje vládnu stranu Tisza, že výmenou za politickú dohodu s Bruselom o postupnom uvoľňovaní zmrazených eurofondov ticho akceptovala európsku migračnú líniu, čím podľa nich zradila doterajšiu prísnu protimigračnú politiku Maďarska.
Blok Fidesz-KDNP predložil v stredu parlamentu návrh uznesenia, ktorým odmieta migračný pakt EÚ. Blok argumentuje tým, že pakt porušuje ústavnú identitu Maďarska a prekračuje kompetencie EÚ.
V návrhu sa píše, že Národné zhromaždenie by malo vyzvať Magyarov kabinet, aby využil všetky dostupné právne a politické prostriedky na zabránenie implementácie paktu. Vláda by sa mala zároveň zdržať podpory súvisiacich únijných iniciatív a nepredkladať žiadny implementačný plán súvisiaci s paktom.
Fidesz-KDNP chce v uznesení tiež presadiť vyhlásenie, že v záujme Maďarska i celej Európy je, aby migranti zostali mimo schengenských hraníc.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)