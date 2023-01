V EÚ začali platiť nové pravidlá pre drony

Brusel 26. januára (TASR) - Od štvrtka sa vo všetkých členských krajinách EÚ uplatňujú pravidlá, ktoré zriaďujú vyhradený vzdušný priestor pre bezpilotné lietadlá (U-space). Operátorom to umožňuje poskytovať širšiu škálu služieb, informuje spravodajca TASR.



U-space vytvára podmienky na bezpečnú prevádzku dronov aj lietadiel s ľudskou posádkou a umožní tomuto odvetviu pokračovať v rozširovaní trhu pre dronový priemysel a s tým súvisiacimi službami.



Nové pravidlá pomôžu pri vykonávaní zložitejších operácií na dlhšie vzdialenosti, najmä v nízkoúrovňovom a husto prevádzkovanom vzdušnom priestore a keď sú mimo dohľadu diaľkového pilota. Takéto operácie môžu zahŕňať životne dôležité služby, napríklad prepravu lekárskych vzoriek, pomoc zasahujúcim zložkám na miestach havárie, ale aj diaľkové kontroly infraštruktúry.



Komisia prijala právny rámec pre bezpilotný systém riadenia dopravy v apríli 2021.



Ďalšie kroky sa očakávajú od členských štátov, ktoré určia svoj priestor pre bezpilotné lietadlá (U-space), poskytovateľov služieb a pripravia normy na výmenu informácií a výkonnosti navigácie dronov.



Tento technologický vývoj postupne podporí úplnú implementáciu U-space do roku 2030 tak, ako to predpokladá stratégia pre drony 2.0. Vývoj v oblasti dronov by podľa EK mohol viesť k inovatívnym službám leteckej mobility, ako sú napríklad plne automatizované služby osobnej dopravy.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v správe pre médiá pripomenula, že drony sú jasnou súčasťou budúceho dopravného a logistického prostredia. "Existuje obrovský potenciál, pokiaľ ide o budúce nákladné a doručovacie služby, ako aj ďalšie inovatívne aplikácie vrátane dronov prevážajúcich cestujúcich na palube. Zavádzanie U-space je dôležitým krokom k vytvoreniu funkčného, dôveryhodného a bezpečného prostredia, ktoré potrebujeme na rozvoj konkurencieschopného trhu EÚ so službami bezpilotných lietadiel," opísala situáciu Valeanová. Zároveň ocenila, že niekoľko členských štátov EÚ sa už púšťa do realizácie svojich projektov U-space.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)