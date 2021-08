V EÚ začali platiť pravidlá, ktoré prepoja systém ETIAS s inými

Brusel 3. augusta (TASR) - V utorok nadobudli účinnosť pravidlá, ktoré zaisťujú kompatibilitu budúceho európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) s inými. Oznámila to Európska komisia (EK). Zdôraznila, že ide o dôležitý krok k uvedeniu tohto systému do prevádzky, k čomu má dôjsť do konca roku 2022.



ETIAS umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré majú s Európskou úniou bezvízový styk ešte pred ich príchodom na územie Únie. Po jeho zavedení do prace sa budú občania tretích krajín, ktorí cestujú do schengenského priestoru a sú oslobodení od vízovej povinnosti, musieť pred vycestovaním zaregistrovať a požiadať o autorizáciu vstupu.



Systém ešte pred ich vycestovaním porovná údaje o cestujúcich s informačnými systémami EÚ pre vnútornú bezpečnosť, kontrolu hraníc a migráciu, čo pomôže vopred identifikovať ľudí predstavujúcich možné riziko pre bezpečnosť alebo verejné zdravie, ako aj osoby, ktoré v minulosti nedodržali migračné pravidlá.



V pravidlách, ktoré nadobudli platnosť v utorok, sa podrobne uvádza, ako bude ETIAS fungovať kompatibilne s inými informačnými systémami EÚ - s databázou o vstupoch/výstupoch, vízovým informačným systémom (VIS), schengenským informačným systémom (SIS) a centralizovanými systémami členských štátov na identifikáciu osôb, ktoré obsahujú informácie o trestnom stíhaní štátnych príslušníkov tretích krajín.



Zriadenie systému ETIAS je súčasťou snáh EÚ o zavedenie najmodernejšieho systému správy vonkajších hraníc a zaistenie inteligentnej a cielenej spolupráce informačných systémov. Systém ETIAS nezmení stav, podľa ktorého podliehajú tretie krajiny vízovej povinnosti a ani nezavedie novú vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov krajín, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti.



Občanom tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti bude stačiť niekoľko minút na vyplnenie online žiadosti, ktorá v drvivej väčšine prípadov bude mať za následok automatické schválenie. Autorizácia ETIAS bude stáť sedem eur. Bude to jednorazový poplatok s platnosťou tri roky a s možnosťou viacnásobných vstupov do priestoru EÚ.











