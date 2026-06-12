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V EÚ začali platiť prísnejšie azylové pravidlá a rýchlejšie deportácie
Nové pravidlá majú zároveň zabrániť tomu, aby sa žiadatelia o azyl presúvali v rámci EÚ – napríklad z Grécka alebo Talianska do Nemecka.
Autor TASR
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Brusel 12. júna (TASR) - V Európskej únii začali od piatkovej polnoci platiť výrazne prísnejšie azylové pravidlá. Ich cieľom je umožniť rýchlejšie azylové konania a dôslednejšie deportácie, pričom o tejto reforme sa vyjednávalo dlhé roky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nové pravidlá majú zároveň zabrániť tomu, aby sa žiadatelia o azyl presúvali v rámci EÚ – napríklad z Grécka alebo Talianska do Nemecka. Táto tzv. sekundárna migrácia spôsobovala po celé roky opätovné konflikty medzi členskými krajinami, píše nemecká agentúra.
Kým sa štáty na vonkajších hraniciach cítili s veľkým množstvom utečencov osamotené, krajiny ako Nemecko a Francúzsko trvali na pravidlách o príslušnosti. Tie stanovujú, že za azylové konanie je vždy zodpovedná tá krajina EÚ, v ktorej bol žiadateľ o azyl prvýkrát zaregistrovaný. Taliansko alebo Grécko však v mnohých prípadoch odmietali vziať späť migrantov, ktorí už ušli ďalej do Nemecka.
Na dosiahnutie kompromisu a odľahčenie štátov na vonkajších hraniciach Únie zavádza Spoločný európsky azylový systém (CEAS) takzvaný mechanizmus solidarity. Krajinám EÚ s mimoriadne vysokým počtom prichádzajúcich migrantov majú pomôcť finančné príspevky, vecné dary alebo prevzatie samotných žiadateľov o azyl. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner pri príležitosti nadobudnutia účinnosti tohto nového azylového systému uviedol, že systém CEAS posilňuje dôveru medzi členskými štátmi a poskytuje Európe väčšiu kontrolu.
DPA pripomína, že napríklad Nemecko nemusí do už vyjednaného fondu solidarity pre prebiehajúci rok ničím prispievať. Do úvahy sa mu totiž berie vysoký počet žiadateľov o azyl, za ktorých mali byť pôvodne zodpovedné iné krajiny. Medzitým však uplynuli lehoty na ich spätné prevzatie, a preto muselo Nemecko zodpovednosť za mnohé z týchto konaní tak či tak prevziať. Podobná situácia platí aj pre Francúzsko.
Azylový systém majú odľahčiť aj takzvané hraničné konania. Týmto zrýchleným konaním s maximálnym trvaním 12 týždňov majú prechádzať najmä ľudia s nízkou šancou na získanie azylu. Počas tohto obdobia musia počítať s tým, že nebudú môcť opustiť špeciálne zberné centrá, ktoré zriadili predovšetkým členské krajiny na vonkajších hraniciach.
Nové pravidlá majú zároveň zabrániť tomu, aby sa žiadatelia o azyl presúvali v rámci EÚ – napríklad z Grécka alebo Talianska do Nemecka. Táto tzv. sekundárna migrácia spôsobovala po celé roky opätovné konflikty medzi členskými krajinami, píše nemecká agentúra.
Kým sa štáty na vonkajších hraniciach cítili s veľkým množstvom utečencov osamotené, krajiny ako Nemecko a Francúzsko trvali na pravidlách o príslušnosti. Tie stanovujú, že za azylové konanie je vždy zodpovedná tá krajina EÚ, v ktorej bol žiadateľ o azyl prvýkrát zaregistrovaný. Taliansko alebo Grécko však v mnohých prípadoch odmietali vziať späť migrantov, ktorí už ušli ďalej do Nemecka.
Na dosiahnutie kompromisu a odľahčenie štátov na vonkajších hraniciach Únie zavádza Spoločný európsky azylový systém (CEAS) takzvaný mechanizmus solidarity. Krajinám EÚ s mimoriadne vysokým počtom prichádzajúcich migrantov majú pomôcť finančné príspevky, vecné dary alebo prevzatie samotných žiadateľov o azyl. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner pri príležitosti nadobudnutia účinnosti tohto nového azylového systému uviedol, že systém CEAS posilňuje dôveru medzi členskými štátmi a poskytuje Európe väčšiu kontrolu.
DPA pripomína, že napríklad Nemecko nemusí do už vyjednaného fondu solidarity pre prebiehajúci rok ničím prispievať. Do úvahy sa mu totiž berie vysoký počet žiadateľov o azyl, za ktorých mali byť pôvodne zodpovedné iné krajiny. Medzitým však uplynuli lehoty na ich spätné prevzatie, a preto muselo Nemecko zodpovednosť za mnohé z týchto konaní tak či tak prevziať. Podobná situácia platí aj pre Francúzsko.
Azylový systém majú odľahčiť aj takzvané hraničné konania. Týmto zrýchleným konaním s maximálnym trvaním 12 týždňov majú prechádzať najmä ľudia s nízkou šancou na získanie azylu. Počas tohto obdobia musia počítať s tým, že nebudú môcť opustiť špeciálne zberné centrá, ktoré zriadili predovšetkým členské krajiny na vonkajších hraniciach.