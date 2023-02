V EÚ začalo platiť embargo na dovoz ruských ropných produktov

Brusel 5. februára (TASR) - Zákaz dovozu ruských ropných produktov, ako sú nafta či benzín, do krajín Európskej únie (EÚ) nadobudol v nedeľu účinnosť. Opatrenie má za cieľ ešte väčšmi obmedziť príjmy Ruska z predaja energií, a tým aj jeho schopnosť financovať vojnu proti Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Z najnovších údajov Štatistického úradu EÚ Eurostat, Rusko len vlani v októbri vyviezlo do krajín Únie ropné produkty v hodnote viac než 2,3 miliardy eur, z toho približne 558 miliónov eur predstavoval export do Nemecka.



O embargu sa rozhodlo vlani v júni v rámci šiesteho balíka sankcií EÚ proti Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu. Embargo počíta aj s dočasnými výnimkami pre niektoré krajiny EÚ.



Zákaz importu ruských ropných produktov nadväzuje na zákaz dovozu surovej ruskej ropy po mori, ktorý vstúpil do platnosti už 5. decembra minulého roka.



Okrem ropného embarga sa EÚ a krajiny G7, Japonsko, Kanada, Británia a USA sa dohodli na cenových stropoch na ruskú ropu a ropné produkty.