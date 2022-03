V Európe i Amerike ľudia žiadali, aby Rusko ukončilo svoju inváziu

Paríž/New York 5. marca (TASR) - Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu v európskych mestách na podporu Ukrajiny a žiadali ukončenie ruskej invázie.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že ľudia "na celom svete sú zdesení útokom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa začal 24. februára" a všetko nasvedčuje tomu, že "vstupuje do novej fázy s eskalujúcim ostreľovaním".



Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu popoludní zhromaždilo v Paríži, aby povedali "nie vojne v Európe", uviedol korešpondent agentúry AFP.



"Budeme tu každý víkend, v Paríži alebo inde, kým Putin neodíde a nestiahne svoje tanky," avizovala Aline Le Bail-Kremerová, členka združenia Stand With Ukraine, ktoré protest spoluzorganizovalo.



Podobné protesty sa vo Francúzsku konali vo viac ako 100 mestách.



Jedno z najväčších zhromaždení, ktorého účastníci požadovali stiahnutie ruských jednotiek z Ukrajiny, sa v 10. deň invázie uskutočnilo v Zürichu. Podľa organizátorov naň prišlo asi 40.000 ľudí, informovala švajčiarska tlačová agentúra ATS.



Stovky ľudí sa zúčastnili na protivojnovom zhromaždení v Londýne. Boli medzi nimi aj Ukrajinci, ktorých rodiny boli nútené utiecť zo svojich domovov, aby sa zachránili pred ruskými útokmi.



V centre Ríma sa zasa konal veľký "mierový sprievod" proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ale aj proti aliancii NATO.



Jeho účastníci, pacifisti, žiadali, aby Taliansko vystúpilo z aliancie NATO a aby sa na jeho území nenachádzala "žiadna základňa, žiadny vojak".



"Toto je možno jedna z prvých skutočných demonštrácií za mier," povedal pre agentúru AFP taliansky karikaturista, herec a spisovateľ Vauro Senesi.



"Nikto tu neverí, že mier sa dá uzavrieť zbraňami, ako to robíme my, keď ich posielame jednej zo strán (Ukrajine)," dodal.



Viac ako tisíc ľudí demonštrovalo v sobotu aj v chorvátskom hlavnom meste Záhreb.



Stovky ľudí prišli v sobotu na námestie Times Square v New Yorku, aby tiež prejavili solidaritu s Ukrajinou, informovala agentúra AP.



Mnohí účastníci na demonštrácii mávali ukrajinskými vlajkami alebo si ich prehodili okolo ramien. Iní si priniesli plagáty odsudzujúce ruského prezidenta Vladimira Putina alebo vyzývajúce na vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou.



V New Yorku žije asi 140.000 ľudí ukrajinského pôvodu, čo je podľa údajov federálnej vlády najväčšia ukrajinská komunita v USA.