V Európe vnímajú Bidenovu zahraničnú politiku pozitívnejšie než v USA

29. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden má pri riešení zahraničnopolitických problémov 55 percentnú podporu v transatlantickom spoločenstve. Najkritickejší sú k nemu samotní Američania. Vyplýva to z výsledkov prieskumu amerického think-tanku German Marshall Fund, ktoré zverejnili vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Bidenovu zahraničnú politiku vníma najviac ľudí pozitívne v Poľsku (74 percent). Viac než 60 percentnú podporu získala aj v Litve, Rumunsku, Portugalsku, Švédsku a Nemecku. V USA sa súhlasne vyjadrilo 47 percent. Menej ľudí označilo Bidenovu politiku za pozitívnu len v Taliansku a Turecku.



Podľa prieskumu 64 percent ľudí považuje Spojené štáty za najvplyvnejšieho hráča na svete. Na druhom mieste je Európska únia (17 percent) a za ňou Čína (13 percent). Za najvplyvnejšiu krajinu v Európe označilo 75 percent účastníkov Nemecko, po ňom Francúzsko (65 percent) a Spojené kráľovstvo (55 percent).



Biden v nedeľu 18. septembra v rozhovore pre americkú televíziu CBS uviedol, že americké sily by bránili Taiwan pred čínskou inváziou, pripomína AFP. Toto rozhodnutie má podľa štvrtkových výsledkov prieskumu len miernu úroveň podpory.



Vyslanie amerických vojakov na Taiwan schvaľuje len sedem percent Američanov a v iných krajinách je to ešte menej.



Prieskum German Marshall Fund sa uskutočnil na prelome júna a júla na vzorke približne 1500 osôb v každej zo 14 krajín.