V Európskej únii ako celku od 1. októbra platí Istanbulský dohovor

Brusel 1. októbra (TASR) - Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (Istanbulský dohovor) vstupuje do platnosti od 1. októbra pre EÚ ako organizáciu 27 členských krajín. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európska komisia pri tejto príležitosti pripomenula, že Istanbulský dohovor je komplexný právny rámec zameraný na ochranu žien pred všetkými formami násilia. Jeho cieľom je predchádzať, stíhať a odstraňovať násilie na ženách a domáce násilie a implementovať do praxe komplexné a koordinované politiky.



EÚ ako celok súhlasí s tým, že bude viazaná dohovorom a jej členské štáty budú musieť zaviesť príslušné opatrenia.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá uviedla, že násilie páchané na ženách možno vnímať ako cenzúru našich demokratických spoločností.



"Každá tretia žena sa stala obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia od veku 15 rokov. Príliš veľa z nich to nenahlási. Príliš veľa páchateľov zostáva nepotrestaných. Musíme konať a Istanbulský dohovor je našou právnou odpoveďou na posilnenie práv žien. Budeme naďalej povzbudzovať členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a zabezpečili účinnú ochranu a podporu pre všetky obete," odkázala Jourová.



Podľa slov eurokomisárky pre rovnosť Heleny Dalliivej nadobudnutie platnosti Istanbulského dohovoru je pre EÚ dôležitým míľnikom, lebo sa tým uznáva, že násilie páchané na ženách predstavuje porušenie ich ľudských práv.



Pristúpenie EÚ ako celku k Istanbulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby dohovor samy ratifikovali. Zatiaľ tak neurobilo šesť krajín: Bulharsko, Česko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko.



