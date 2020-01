V európskych metropolách vítali nový rok státisíce ľudí

Berlín/Londýn/Paríž/Atény/Moskva 1. januára (TASR) – Veľkolepými ohňostrojmi a svetelnými šou privítali európske i ďalšie metropoly nový rok 2020.



V britskom hlavnom meste Londýn oslávilo začiatok nového roka viac ako 100 000 ľudí o polnoci miestneho času (01:00 h SEČ) za zvukov zvona Big Ben a veľkým ohňostrojom pri vyhliadkovom kolese London Eye. Zvon v súčasnosti počuť len výnimočne, pretože slávna veža s hodinami, v ktorej sa nachádza, prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, uviedla agentúra DPA.



Témou tohtoročného ohňostroja v Londýne boli Majstrovstvá Európy vo futbale 2020, takže zaznela okrem iného aj futbalová hymna Football's Coming Home. Majstrovstvá sa konajú vo viacerých európskych mestách a Londýn bude dejiskom siedmich zápasov vrátane semifinálových a finálového.



"Znovu ukážeme, že Londýn je kozmopolitný, keď privítame športových fanúšikov a futbalové hviezdy z celej Európy," povedal starosta Sadiq Khan.



Silvestrovské oslavy vo francúzskej metropole Paríž skomplikoval tentoraz štrajk pracovníkov verejnej dopravy proti reforme dôchodkového systému, ktorú v utorok prebiehal už 27. deň.



Domáci a turisti sa preto na triedu Champs-Élysées, kde sa konala svetelná šou, po ktorej nasledoval o polnoci ohňostroj, prepravovali na bicykloch či kolobežkách alebo išli pešo. Všetky linky metra s výnimkou dvoch automatických liniek bez vodiča sú zatvorené a premáva iba niekoľko nočných autobusov, uviedla agentúra AP.



Státisíce ľudí oslávili začiatok nového desaťročia v Berlíne. Oslavy sa konali na bulvári medzi Brandenburskou bránou a Víťazným stĺpom (Siegessäule). Zatiaľ čo v prvej poldruha hodine osláv tam nedošlo podľa polície k závažným incidentom, plné ruky práce mali berlínski hasiči, ktorí do 01.30 h absolvovali 428 zásahov, pričom medzi nimi bolo aj niekoľko väčších požiarov.



Na hlavných oslavách v Berlíne neboli prvýkrát povolené ohňostroje ani alkohol. Na pódiu pred Brandenburskou bránou vystúpili kapely a hudobníci z Nemecka i zo zahraničia. Vrcholom boli vystúpenia skupín The Rasmus, Gipsy Kings a Mando Diao.



V Madride privítali tisíce ľudí nový rok pod vežovými hodinami na Puerta del Sol. S každým úderom zvona zjedli bobuľku hrozna, ako to káže tradícia zavedená v roku 1866. Každý, kto dokázal počas dvanástich úderov zvona zjesť všetky bobuľky, sa môže tešiť na šťastný rok.



Výnimkou zo všetkých silvestrovských osláv v Európe bola španielska dedina Villar de Corneja ležiaca západne od Madridu, kde sa nový rok začal už na poludnie. Obec má totiž iba okolo 30 registrovaných obyvateľov, z ktorých väčšina má viac ako 80 rokov a preto sa im nechce čakať až do polnoci.



Tradične ako prví privítali rok 2020 už o 11:00 SEČ tichomorské ostrovné štáty Samoa a Kiribati, ktoré ležia najbližšie k medzinárodnej dátumovej hranici z jej západnej strany. O hodinu neskôr nasledoval Nový Zéland s nasvieteným mostom Harbour Bridge a ohňostrojom v najväčšom meste Auckland.



Napriek ničivým požiarom, ktoré už týždne sužujú štát Nový Južný Wales Veľké, sa aj v najľudnatejšom austrálskom meste Sydney uskutočnil tradičný veľkolepý ohňostroj trvajúci 12 minút.



V nasledujúcich hodinách sa oslavy naplno rozbehy v Ázii: O 16:00 zazneli zvony v budhistických chrámoch 108-krát - práve toľko želaní musí človek splniť, aby dosiahol nirvánu. O hodinu neskôr ožiarili ohňostroje oblohu nad mestami na Filipínach a v Malajzii. Ohňostroj bol nakoniec zrušený v nepokojmi sužovanom Hongkongu.



V ruskej metropole Moskva sa centrálne oslavy rozbehli o 22:00 SEČ. Netypické boli v tom, že po dlhom čase chýba v meste v dôsledku teplého počasia sneh.