V Gabone majú po voľbách zákaz vychádzania a prerušenie internetu

Libreville 26. augusta (TASR) - Gabonská vláda v sobotu oznámila, že zaviedla zákaz nočného vychádzania a pozastavila prístup na internet.



Opatrenia prichádzajú v čase, keď sa v tejto stredoafrickej republike zatvárajú volebné miestnosti pre sobotňajšie prezidentské a parlamentné voľby, informuje tlačová agentúra AFP.



Zákaz vychádzania od 19.00 do 06.00 h bude zavedený od nedele 27. augusta, povedal vo verejnoprávnej televízii minister komunikácií Rodrigue Mboumba Bissawou.



Podľa jeho slov má dané opatrenie za cieľ "čeliť šíreniu výziev na násilie a falošným informáciám". Dodal, že prístup na internet je pozastavený až do odvolania.



Vo voľbách sa súčasný gabonský prezident Ali Bongo Ondimba, potomok rodiny, ktorá v Gabone vládne už 55 rokov, snažil zvíťaziť nad novou zjednotenou opozíciou.



Bongo a jeho hlavný súper Albert Ondo Ossa viedli súboj, v ktorom sa predstavilo 14 kandidátov. Gabon je štát bohatý na ropu. Voľby však v tejto stredoafrickej krajine podľa opozície poznačil organizačný "chaos".



Súčasný 64-ročný prezident nastúpil do úradu v roku 2009, keď nahradil vo funkcii hlavy štátu svojho otca, ktorý zomrel po viac ako 41 rokoch pri moci.